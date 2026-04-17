El Espai Cultural Escoles Velles acoge esta tarde la entrega del Premi L’Alfàs 2026

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi celebra este viernes 17 de abril uno de los actos centrales de la XV Setmana Cultural L’Alfàs amb Història con la entrega del Premi L’Alfàs 2026, un reconocimiento institucional que distingue la trayectoria de personas, colectivos y entidades por su contribución al desarrollo social, cultural y económico del municipio.

El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Espai Cultural Escoles Velles, donde previamente se inaugurará la exposición ‘Records escolars. Memoria i vida de les Escoles Velles’, una muestra que recrea un aula de mediados del siglo XX con piezas del Museo Escolar de Puçol (Elche) y fotografías escolares aportadas por vecinos y vecinas del municipio.

En esta edición de 2026, el reconocimiento adquiere un carácter especialmente simbólico al enmarcarse en el proyecto municipal ‘L’Alfàs 2026. Año Cultural’, que conmemora varios aniversarios de espacios culturales del municipio, entre ellos el centenario del Espai Cultural Escoles Velles (1926–2026), la Casa de Cultura (35 años), el Museo Villa Romana, el Faro de l’Albir y el Centro Social Platja Albir (15 años), así como el espacio recreativo La Cantera (10 años).

El galardón será entregado a todos los concejales y concejalas de Cultura del Ayuntamiento desde el inicio de la democracia, así como a la persona que ha ejercido la dirección de la Casa de Cultura durante más de tres décadas, en reconocimiento a su papel en la consolidación de la vida cultural local.

En concreto, serán distinguidos los siguientes concejales y concejalas de Cultura: Gregorio Santamaría Pérez (1979-1983); José Soler Such (1983-1987); Vicente Pérez Llorens (1987-1991 y 1991-1995); Dolors Álvarez Arazola (1995-1997); Francesc Pérez i Baldó (1997-1999 y 1999-2002); Pascual Balaguer Tormo (2002-2003); Paqui Pérez Devesa (2003-2007); Mayte García Madrid (2007-2011 y 2015-2019); Rocío Guijarro Sánchez (2011-2015); y Manuel Casado Puche (2019-2023 y 2023-2027).

Asimismo, se reconocerá la trayectoria de Vicente Escrig, quien ha ejercido como director de la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi entre 1991 y 2023, desempeñando un papel clave en el impulso, consolidación y proyección de la programación cultural del municipio durante más de treinta años.

El Premi L’Alfàs, institucionalizado en 2010, es una pieza de cerámica del artista alicantino José María Morán Berruti en la que se representan dos símbolos del municipio: el Faro de l’Albir y el pino de la Plaza Mayor. Este galardón se concede cada año en el marco de la Setmana Cultural L’Alfàs amb Història, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento desde 2012 con el objetivo de investigar, conservar y difundir el patrimonio material e inmaterial de la localidad.

El Premi L’Alfàs ha reconocido en ediciones anteriores a entidades y personas de especial relevancia para la vida social y cultural del municipio, entre ellas el Club Noruego, la Sociedad Musical La Lira, la Asociación de Amas de Casa de l’Alfàs, la familia Such Devesa, Bodegas Mendoza, Vicenta Devesa “El Cuquet”, la familia Pérez Iborra, José Soler, los fundadores del Festival de Cine de l’Alfàs, Lola Ferrándiz, Isabel Berenguer, Ángel Mas, Paco Torrecillas, la Fundación Klein-Schreuder, la Associació II Centenari de l’Ermita de Sant Vicent del Captivador, Paquita Mendoza, Den Norske Skole Costa Blanca, Sierra Bernia School y la Coral Polifónica L’Alfàs Canta, entre otros.

Durante la velada se rendirá también homenaje al IES L’Arabí con motivo de su 25 aniversario y a la maestra Concha Devesa Rodríguez, conocida como Doña Conchín, recientemente fallecida a los 89 años.

El acto contará, además, con la participación del artista Tachi, quien realizará en directo una pintura de gran formato del Espai Cultural Escoles Velles con motivo de su centenario, ofreciendo al público la posibilidad de presenciar el proceso creativo en tiempo real hasta la finalización de la obra. Ignacio Lloret Lledó, Tachi (Altea, 1973), es un artista formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, reconocido por su trayectoria internacional en espectáculos de pintura en vivo.

La programación de la XV Setmana Cultural continuará mañana sábado con un taller familiar gratuito por la mañana y el Concierto de Primavera de la Sociedad Musical La Lira por la tarde, que contará con la colaboración del trompetista Rubén Simeó. Concierto de carácter solidario a beneficio de la Fundación CRIS contra el cáncer. La semana cultural concluirá el domingo 19 con una ruta guiada por el casco urbano centrada en la evolución de la educación en el municipio.

Desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a participar en esta edición de la Setmana Cultural, que pone el foco en la memoria educativa como parte fundamental del patrimonio local y en la puesta en valor de los espacios que han marcado la historia reciente de l’Alfàs del Pi.