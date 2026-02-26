educación

La Escuela Taller de Electricidad finaliza en La Nucía tras un año de formación

Esta semana ha concluido la Escuela Taller “Bello Horizonte I” de La Nucía, un programa que ha permitido formar durante un año a diez jóvenes desempleados, de entre 16 y 30 años, en el área de electricidad

La Nucía |

El proyecto ha contado con una inversión de 274.764 euros, financiados por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, y se ha desarrollado en la Escuela de Oficios del municipio.

De cara a 2026, el Ayuntamiento destinará 2,1 millones de euros a programas de formación y empleo para seguir luchando contra el desempleo. Entre ellos se encuentran el Taller de Empleo Pinar de Garaita XVII, cuatro cursos de la Escuela de Oficios, Acción Inserta Nou Espai I en su segunda fase y la Escuela Taller Bello Horizonte II. En total, estas iniciativas permitirán formar a 95 personas.

