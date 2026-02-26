La Escuela Taller de Electricidad finaliza en La Nucía tras un año de formación

El proyecto ha contado con una inversión de 274.764 euros, financiados por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, y se ha desarrollado en la Escuela de Oficios del municipio.

De cara a 2026, el Ayuntamiento destinará 2,1 millones de euros a programas de formación y empleo para seguir luchando contra el desempleo. Entre ellos se encuentran el Taller de Empleo Pinar de Garaita XVII, cuatro cursos de la Escuela de Oficios, Acción Inserta Nou Espai I en su segunda fase y la Escuela Taller Bello Horizonte II. En total, estas iniciativas permitirán formar a 95 personas.