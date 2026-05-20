Benidorm compensa su huella de carbono con la plantación de 1.800 árboles en la Marina Alta

Benidorm ha compensado la huella de carbono generada por las acciones de promoción del destino desarrolladas por Visit Benidorm en la última década con “la plantación de 1.868 árboles; una acción de reforestación que se ha llevado a cabo en una zona de la Marina Alta que se vio afectada por los incendios forestales del verano de 2022”. Así lo ha traslado el alcalde, Toni Pérez, durante la reunión del Patronato de la Fundación celebrada esta mañana en el Ayuntamiento.

Toni Pérez, que además es presidente de la Fundación, ha explicado que “la actividad promocional implica inevitablemente desplazamientos y, por tanto, emisiones de CO2 que producen un impacto”. Ante esta realidad, “desde Visit Benidorm se optó por un enfoque basado en tres principios clave: medir, reducir y compensar la huella de carbono generada desde 2015 por esa actividad promocional de Benidorm que incluye ferias, workshops, roadshows y eventos profesionales”.

Este proyecto de compensación se ha concretado de la mano de la Fundación Desert Leaves, impulsora del proyecto Marina Alta Ecorestauración en el que también están implicados el Ayuntamiento de Pego, la asociación Pego Viu y la Generalitat Valenciana. La reforestación se ha materializado en el término municipal de Pego y se ha traducido en la plantación de más de 1.800 ejemplares de especies autóctonas como algarrobo, pino u olivo, entre otras.

Durante los próximos 40 años esa nueva masa forestal absorberá un total de 249 toneladas de CO2, equivalentes a las emisiones que han generado las 660 acciones desplegadas por Visit Benidorm en 201 ciudades de 58 países desde 2015, año en que se estableció la estrategia para hacer de Benidorm el primer Destino Turístico Inteligente (DTI) certificado del mundo. “El modelo DTI -ha recordado el alcalde- pivota sobre cinco ejes, uno de los cuales es la sostenibilidad y de ahí que más allá de incorporarla a todas las acciones, programas, planes y políticas emprendidas por el Ayuntamiento y Visit Benidorm hayamos buscado fórmulas como ésta de medición, reducción y compensación de la huella de carbono”.

El alcalde ha incidido en que “con esta acción de compensación Benidorm vuelve a ser pionera, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad turística bajo el convencimiento de que el turismo de hoy, y especialmente el del mañana, será sostenible o no será”.