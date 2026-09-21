Dioni Navarro asume la presidencia de Jovempa Federación con el objetivo de reforzar el tejido empresarial de la provincia

Dioni Navarro, presidente de Jovempa Marina Baixa, ha sido elegido nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa) tras la asamblea general celebrada en Benidorm. El empresario benidormense toma el relevo de Alfonso Calero, que ha concluido su etapa al frente de la organización tras decidir no optar a la reelección.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la concejala de Empleo, Mónica Gómez; y otros miembros de la corporación municipal. También han asistido el presidente de Ceaje (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios), el benidormense Antonio Magraner; el director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, Juan José Cortés; los diputados autonómicos José Ramón González de Zárate y Manuel Pérez Fenoll y edles de diversos ayuntamientos de la comarca, entre otros representantes institucionales y empresariales.

En la clausura del evento, Toni Pérez ha felicitado al nuevo presidente y ha recordado sus inicios como emprendedor, hace siete años, en el Espai Coworking impulsado por la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local de Benidorm.

El alcalde ha señalado que Alicante es “tierra de oportunidades” y ha defendido la necesidad de adoptar “decisiones valientes que generen más riqueza”. Pérez, que también preside la Diputación Provincial, ha destacado que la provincia cuenta con “el doble de autónomos” que la media nacional y que dispone de uno de los IAE más bajos del país “para fomentar el emprendimiento”.

En el caso de Benidorm, ha indicado que la ciudad cuenta con “5.600 empresas dadas de alta” y que “lidera el crecimiento”, con una tasa de desempleo situada “por debajo de las dos cifras, en el 8,3%”. El alcalde ha subrayado además que “este Ayuntamiento confía en los empresarios que generan empleo y generan riqueza” y ha cerrado su intervención mostrando su satisfacción por que dos empresarios benidormenses estén actualmente al frente de Jovempa y Ceaje.

Por su parte, Alfonso Calero ha puesto en valor la trayectoria de Jovempa, que lleva “35 años dando valor a la provincia de Alicante”. Antonio Magraner ha destacado la dimensión alcanzada por la organización, que reúne a más de 1.500 emprendedores y más de 600 empresas, y ha animado a la nueva dirección a “llevar la voz de todos los empresarios de Alicante a toda España”.

Asimismo, el director general de Innovación de la Generalitat, Juan José Cortés, ha deseado “el mayor de los éxitos” a la nueva dirección, señalando que estos “serán los éxitos de toda la sociedad valenciana”.

Una nueva etapa con cinco líneas prioritarias

En su primera intervención como presidente, Dioni Navarro ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la ejecutiva saliente y ha agradecido la confianza depositada en su candidatura por los jóvenes empresarios.

El nuevo responsable de Jovempa Federación también ha reconocido el respaldo recibido por el Ayuntamiento de Benidorm, el alcalde y la Concejalía de Empleo durante sus primeros pasos empresariales en el Espai Coworking, así como el apoyo de Altea y l’Alfàs del Pi. El alcalde de esta última localidad, Vicent Arques, ha asistido al acto.

Navarro ha señalado que su presidencia pretende ser “la de todo un equipo”, integrado por personas que “trabajan y trabajarán de manera incansable en toda la provincia”. Su objetivo será ampliar la capacidad de Jovempa para representar y dar visibilidad a los jóvenes empresarios alicantinos y, al mismo tiempo, favorecer una relación más directa y fluida con las empresas asociadas.

La nueva hoja de ruta se articula en torno a cinco grandes prioridades: impulsar la digitalización de los procesos y servicios; aumentar la visibilidad de Jovempa y su conexión con el conjunto de la sociedad; reforzar la formación y desarrollar nuevas prestaciones para las empresas asociadas; estrechar la conexión entre empresas y territorios de la provincia; y defender los intereses de los jóvenes empresarios.

El nuevo presidente ha planteado esta etapa como una evolución sobre el trabajo realizado hasta ahora, incorporando nuevas iniciativas para dinamizar la actividad de la federación y llegar a un mayor número de jóvenes empresarios. En este sentido, se reforzará también la coordinación y colaboración entre las distintas asociaciones comarcales que integran Jovempa.

La dimensión nacional será igualmente uno de los ejes de actuación. Navarro prevé aumentar la participación de Jovempa en foros y organizaciones de ámbito estatal y establecer nuevas vías de colaboración con asociaciones de jóvenes empresarios de otras comunidades autónomas.

El nuevo equipo de dirección combinará la experiencia de personas con trayectoria en Jovempa con nuevas incorporaciones y contará con representación de responsables de las diferentes organizaciones comarcales que forman parte de la federación.

Navarro, empresario vinculado al ámbito de la práctica deportiva náutica, continuará durante los próximos meses al frente de Jovempa Marina Baixa. La previsión es que el relevo en la presidencia de la asociación comarcal se produzca entre marzo y abril de 2027, una vez completado el correspondiente proceso de transición.