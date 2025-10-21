innovación educativa

Dieciséis centros educativos de la Marina Baixa reciben ayudas para proyectos de innovación e inclusión de la Conselleria de Educación

Un total de 498 centros de la Comunitat Valenciana han sido seleccionados para participar en esta iniciativa. De los centros, 181 son de la provincia de Alicante y contarán con 547.405 euros para desarrollar los proyectos

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha concedido más de 1,5 millones de euros para impulsar proyectos de innovación e inclusión educativa en centros públicos durante los cursos 2025-2026 y 2026-2027. En la Marina Baixa, 16 centros educativos han sido seleccionados, con ayudas que van desde 1.000 hasta 3.000 euros según el proyecto.

Por municipios, Benidorm contará con seis centros beneficiarios, tres colegios y tres institutos. En La Vila Joiosa serán tres colegios, Polop contará con dos, y La Nucía con un colegio y un instituto. Además, en Finestrat, Callosa d’en Sarrià y Altea habrá un colegio en cada localidad. Con estas ayudas, la Conselleria busca fomentar la innovación pedagógica, la inclusión y la igualdad de oportunidades en las aulas públicas de la comarca.

