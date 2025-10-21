Dieciséis centros educativos de la Marina Baixa reciben ayudas para proyectos de innovación e inclusión de la Conselleria de Educación

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha concedido más de 1,5 millones de euros para impulsar proyectos de innovación e inclusión educativa en centros públicos durante los cursos 2025-2026 y 2026-2027. En la Marina Baixa, 16 centros educativos han sido seleccionados, con ayudas que van desde 1.000 hasta 3.000 euros según el proyecto.

Por municipios, Benidorm contará con seis centros beneficiarios, tres colegios y tres institutos. En La Vila Joiosa serán tres colegios, Polop contará con dos, y La Nucía con un colegio y un instituto. Además, en Finestrat, Callosa d’en Sarrià y Altea habrá un colegio en cada localidad. Con estas ayudas, la Conselleria busca fomentar la innovación pedagógica, la inclusión y la igualdad de oportunidades en las aulas públicas de la comarca.