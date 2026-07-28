El Desembarc escenifica la gran batalla para conquistar Villajoyosa

Las tropas moras llegadas desde lejos esperan en 25 embarcaciones en el mar la orden para poder atacar Villajoyosa. Un emisario moro presenta a la Reina Cristiana, Marta Llinares, de la compañía Llauradors, las condiciones para que no haya batalla. Pero no convencerá al bando de la cruz que defenderá la villa hasta el final: “Habrá guerra”.

Es el acto del Desembarc de las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa en el que participan más de 4.000 festeros. Esta representación es uno de los momentos más emblemáticos de los días grandes y se celebra en la playa Centro, el lugar histórico donde sucedieron los mismos hechos en el siglo XVI. El acto se llenó de festeros y de numeroso público asistentes que ha vibrado con la pólvora.

En el mar, 25 barcas sarracenas han protagonizado el gran espectáculo de pirotecnia, luces y sonido para representar los hechos históricos que fundamentan las fiestas patronales. El Desembarc recrea el ataque berberisco del día 29 de julio de 1538, por el que se nombró a Santa Marta patrona de la ciudad. Para proteger este acto singular y la secuencia de escenas que se representan en la playa, el Ayuntamiento tiene en marcha el expediente para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, que ha recibido el visto bueno del Consell Valencià de Cultura.

A las 3 horas, las tropas moras se han dirigido al puerto para embarcar en las galeras. A las 5 horas, el ejército cristiano ha bajado por la Costera de la Mar tras el toque de alarma y bajo la supervisión de la monarca cristiana.

Ya en la arena, cerca del castillo, un campamento del bando de la cruz esperaba la llegada de las huestes sarracenas que ya se vislumbraban a lo lejos en las embarcaciones. Festeros cristianos no han dejado de disparar sus arcabuces para la batalla. A lo lejos, un laúd con bandera blanca llega a remo a la orilla. En ella va el Emisario moro, Francisco Cañavate, al que las tropas de la cruz le tapan los ojos al llegar a la orilla y le llevan ante la Reina Cristiana.

Desembarco Villajoyosa 2026 | Onda Cero Marina Baixa

Tras el rechazo de la monarca ante el alegato sarraceno con el que se le pedía rendirse, el Emisario ha vuelto a embarcarse y, alzando la bandera roja, ha indicado que habrá guerra para conquistar Villajoyosa. Es el momento en el que las tropas moras, que esperaban en las barcas, se han lanzado al agua. Al llegar a la orilla, donde no han parado de oírse el sonido de los arcabuces, han luchado con los cristianos que les aguardaban en el campamento.

Para terminar, la Embajada Mora, protagonizada por el embajador moro, José Miguel Llinares, acompañado por el Rey Moro, Juan Lloret Marcet “Belo”, y sus tropas, y el embajador cristiano, Luis García, situado en lo alto del catillo. El parlamento termina con la victoria de los moros sobre los cristianos por unas horas.

Esta tarde, continúan los actos en la playa Centro. Se celebrará la Reconquista y Embajada Cristiana, con la que los cristianos recuperarán el castillo y, seguidamente, todos los festeros subirán a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para dar gracias a Santa Marta de la protección del pueblo vilero y se tirarán 21 salvas en honor a la Patrona.