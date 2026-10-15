El Departamento de Salud Marina Baixa inicia la vacunación de sus profesionales frente a infecciones respiratorias

El Departamento de Salud Marina Baixa ha iniciado este mes de octubre la vacunación de sus profesionales sanitarios dentro de la campaña de vacunación e inmunización frente a las enfermedades respiratorias de la temporada otoño-invierno 2026-2027.

La vacunación del personal se llevará a cabo tanto en el hospital, que tendrá durante todo el mes de octubre un punto permanente de vacunación, así como en los centros de salud del departamento, donde también se habilitarán puntos para vacunar a sus profesionales y a pacientes con condiciones de riesgo.

La vacunación de los profesionales sanitarios contribuye a proteger su salud y a reducir el riesgo de transmisión a los pacientes que atienden, especialmente a aquellos más vulnerables. También ayuda a disminuir el impacto de las infecciones respiratorias sobre la actividad asistencial durante los meses de mayor circulación de estos virus.

Esta actuación se integra en la campaña de la Conselleria de Sanitat frente a la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), cuyo objetivo principal es reforzar la protección de las personas más vulnerables, reducir los casos graves y los fallecimientos y disminuir el impacto de estas infecciones en la asistencia sanitaria.

La campaña se organiza en tres fases. La primera comenzó el pasado 28 de septiembre en residencias de personas mayores y centros de atención a personas con discapacidad. También se inició la vacunación frente a la gripe en centros educativos y la inmunización de lactantes frente al VRS.

A partir del 5 de octubre, la campaña se amplió al resto de los grupos para los que está recomendada, priorizando a las personas con mayor riesgo de complicaciones. Durante noviembre se extenderá a la población general, de acuerdo con las indicaciones de cada vacuna.

La vacunación frente a la gripe está recomendada, entre otros colectivos, a las personas de 60 o más años, las embarazadas, la población infantil incluida en la campaña y las personas con determinadas enfermedades crónicas. En el caso de la COVID-19, los grupos recomendados incluyen a las personas de 70 o más años, las embarazadas y quienes presentan determinadas condiciones de riesgo.

En los centros educativos se ofrecerá la vacuna frente a la gripe a los niños y niñas nacidos en 2021, 2022 y 2023. Se administrará por vía intranasal, salvo en los casos en los que esté contraindicada. La campaña también contempla la inmunización con anticuerpos monoclonales frente al VRS de los lactantes y otros menores que cumplen los criterios establecidos, así como la vacunación frente a este virus de determinados grupos de adultos especialmente vulnerables.

La población puede consultar con su centro de salud o con el equipo sanitario que realiza su seguimiento qué vacunas le corresponden y cómo acceder a la vacunación.