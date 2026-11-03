Debate político en Benidorm por el estado del colegio Serra d’Aitana tras el apuntalamiento preventivo de varias aulas

Desde el grupo socialista, su portavoz adjunto, Sergi Castillo, ha mostrado su preocupación por la situación y ha pedido explicaciones tanto a la Conselleria de Educación como al Gobierno local. Los socialistas señalan que una resolución de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, fechada el 13 de octubre, reclama al Ayuntamiento un certificado técnico sobre las condiciones de seguridad del edificio e incluso plantea la posibilidad de trasladar provisionalmente al alumnado a otras instalaciones. Además, recuerdan que un informe técnico de octubre de 2024 ya alertaba de la existencia de grietas en el inmueble.

Por su parte, la concejal de Educación, Maite Moreno, ha asegurado que el apuntalamiento se ha realizado de forma preventiva en el aula de música y una sala contigua de la planta baja, sin que ello afecte a la actividad lectiva.

La edil también ha indicado que los técnicos municipales están supervisando el edificio y valorando si es necesario adoptar nuevas medidas preventivas en alguna dependencia de la primera planta.

En paralelo, el Ayuntamiento está actualizando la memoria del proyecto de renovación del colegio para solicitar su inclusión en el Plan Edificant de la Generalitat, una actuación que ya contempla el refuerzo de la estructura del edificio.