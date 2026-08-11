David Puerto trae a Skyfest Benidorm su show de humor fresco y descarado

Las noches de humor veraniegas en la Costa Blanca continúan sumando grandes momentos. Este jueves 13 de agosto en el nuevo epicentro del entretenimiento estival, SkyFest Benidorm, actuará uno de los monologuistas más frescos y descarados del panorama nacional: David Puerto.

El artista presentará su propuesta dentro de la programación de "Lo Nunca Visto", el ciclo de stand-up comedy que reúne cada semana a destacados cómicos del país. El espectáculo de David Puerto rompe las barreras tradicionales de la comedia en directo.

Cabe destacar de esta producción la combinación de forma dinámica de frescura, ritmo rápido y espontaneidad. Sobre las tablas, David Puerto fusiona sus textos de stand-up tradicional con técnicas de crowdwork e improvisación constante con los asistentes, convirtiendo al público en una parte activa e indispensable del propio show, apoyado por un cuidado componente musical que envuelve al espectador en una experiencia vibrante y llena de energía.

Lo Nunca Visto: Una experiencia de ocio completa al aire libre

El evento tendrá lugar de nuevo en el recinto SkyFest Benidorm, un recinto habilitado dentro de la Ciutat Esportiva Guillermo Amor, en un espacio amplio y preparado para las grandes citas del verano en la costa alicantina.

La organización de Skyfest Benidorm recuerda que el recinto abrirá sus puertas desde las 20:00 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar de un ambiente previo idóneo con ambientación musical con DJ antes del inicio del espectáculo y una variada oferta gastronómica en su zona de restauración al aire libre.

Las últimas entradas disponibles para disfrutar de Luis Piedrahita se pueden adquirir a través de la web lonuncavisto.es.

Calendario de actuaciones: un verano de risas en Skyfest Benidorm

Todas las actuaciones tendrán lugar los jueves de agosto, con apertura de puertas a las 20:00, en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

El 13 de agosto, David Puerto: humor fresco y descarado, con su capacidad para improvisar y conectar con el público que lo hace único en cada actuación.

El 20 de agosto, Isabel Rey: la mujer que rompe moldes con su comedia potente y sin filtros. Una voz imprescindible del stand up español que no te puedes perder.

EL 27 de agosto, Miguel Miguel: cierra la temporada con su humor surrealista y su puesta en escena única.