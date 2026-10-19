Cursos gratuitos sobre Currículum Digital, Búsqueda de Empleo y Redes

Un año más, desde el Ayuntamiento de La Nucía a través del Pacto por el Empleo de La Marina Baixa (POMB) se han programado 3 cursos gratuitos con el objetivo de facilitar a toda la ciudadanía la empleabilidad a través de diferentes herramientas y habilidades para mejorar su situación en el mercado laboral actual y hacer crecer su negocio o marca personal. Están abiertos tanto a personas desempleadas como a personas empleadas y las inscripciones se pueden realizar ya en: https://pomb.es/inscripcion-a-talleres-de-empredimiento/

La presentación de estos tres cursos contó con la presencia de Antonio Piñera, Director de la Agencia de Desarrollo Local y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Un año más el Ayuntamiento de La Nucía a través del Pacto por el Empleo de La Marina Baixa (POMB) se ha sumado a esta iniciativa para ofrecer estas sesiones teórico-prácticas dirigida a toda la ciudadanía, que se desarrollarán en la Escuela de Oficios en el mes de noviembre: “Técnicas de búsqueda de Empleo” (5 de noviembre), “Currículum Digital” (5 de noviembre) y “Gestión de Redes Sociales” (17 de noviembre).

El Pacte Territorial per l’Ocupació de la Marina Baixa (POMB) es un acuerdo territorial en materia de ocupación y desarrollo local, subvencionado por LABORA, a través del programa AVALEM TERRITORI con el que se desarrollan políticas de empleo a nivel comarcal. En él participan todos los municipios de la Marina Baixa y diferentes entidades colaboradoras.

“Oportunidad para formarse gratuitamente”

“Estos cursos gratuitos del Pacto de Empleo son una oportunidad para formarse gratuitamente, especialmente para nuestros jóvenes desempleados. Son unos cursos muy prácticos e interesantes, enfocados a mejorar la empleabilidad de las personas, es decir para aumentar las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en el complicado mercado laboral actual. Son cursos muy prácticos y dinámicos, que se van a desarrollar en noviembre en la Escuela de Oficios. Las plazas limitadas por lo que animamos a todas las personas interesada deben inscribirse lo antes posible de forma on-line” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

3 cursos

Estos tres cursos gratuitos del POMB en La Nucía se desarrollarán en la Escuela de Oficios durante el mes de noviembre, en horario de mañana. El curso de “Técnicas de búsqueda de empleo” se impartirá el jueves 5 de noviembre de 8 a 11 horas. El objetivo del curso es que el alumnado aprenda y refuerces sus habilidades sociales para la búsqueda activa de empleo, conocer sus emociones y aprender a controlarlas en situaciones de estrés, cómo ante “una entrevista de trabajo”.

Ese mismo día de 11 a 13,30 horas será el turno del curso de “Currículum Digital”, cuyo fin es que el alumnado aprenda a crear un currículum digital adaptado a las nuevas necesidades que exige el mercado laboral actual, aplicando las técnicas digitales más novedosas.

El tercer y último curso será “Gestión de Redes Sociales” el martes 17 de noviembre de 09,30 a 13,30 horas. Formación para desarrollar habilidades para hacer crecer negocio o marca personal.

Las inscripciones son gratuitas, abiertas a toda la ciudadanía (desempleados y no desempleados) en la web del POMB: https://pomb.es/inscripcion-a-talleres-de-empredimiento/