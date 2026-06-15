El Consorci Mare pone en marcha su nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos

Hoy han visitado el nuevo centro el vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez y el presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez, además de alcaldes y concejales de municipios de la comarca de la Marina Baixa.

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha celebrado hoy la presentación de su nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos. Una nueva instalación, ubicada en el Complejo Ambiental de El Campello, que permitirá dar una segunda vida hasta 30.000 toneladas de muebles y otros residuos voluminosos al año.

En el acto de puesta en marcha, han asistido autoridades como el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus; el presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez Pérez y alcaldes y concejales de los 52 municipios consorciados. El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate de Unamuno, junto a responsables técnicos ha presentado estas nuevas instalaciones que triplicarán la capacidad actual de tratamiento del Complejo Ambiental.

“La cooperación efectiva entre entidades y el compromiso de los 52 municipios que conforman el Consorci Mare han permitido que podamos contar con este nuevo centro de tratamiento de voluminosos financiado con los fondos europeos,” ha explicado en el acto el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez.

La inversión total del nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos asciende a los 5.635.401,05 euros y ha contado con una subvención de los fondos europeos Next Generation de 5.378.787 euros, gracias a la convocatoria de proyectos de la Generalitat Valenciana: la Unión Europea financia el 99.97% del coste de la instalación sin IVA.

“La sostenibilidad cuesta, y hacer las cosas bien, separando en el hogar los residuos, nos permite rebajar el coste económico y también reducir nuestro impacto en el planeta,” ha añadido el presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez. “Gracias a la Generalitat Valenciana por permitir que los fondos europeos lleguen a nuestro territorio, lo que nos ayudará a seguir mejorando la eficiencia de nuestro tratamiento y avanzar hacia una huella de carbono cero”.

“Hoy es un día histórico para el Consorci Mare: presentamos un innovador centro de tratamiento de voluminosos que triplicará nuestra capacidad de tratamiento para esta fracción y abaratará el canon que pagan los municipios por su valorización,” ha señalado el presidente del Consorci Mare, González de Zárate. “Una infraestructura, construida en tiempo récord, que ha sido posible gracias al esfuerzo y buena voluntad de los 52 municipios que conformamos el Consorci Mare y que nos permite seguir haciendo una gestión eficiente de los residuos para maximizar su recuperación y hace realidad la economía circular”.

Con una capacidad anual de 30.000 toneladas, la Planta de Voluminosos cuenta con sistemas de trituración, clasificación y triaje manual, que permitirán recuperar materiales complejos como muebles y colchones, tradicionalmente difíciles de valorizar. Gracias a la construcción de esta nueva instalación, dar una segunda vida a estos residuos será más eficiente y económico para los 52 municipios consorciados.

El futuro centro de tratamiento de residuos voluminosos cuenta con una subvención que asciende a los 5.378.787 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan de acción nacional canaliza los fondos europeos Next Generation EU y cuenta con la participación del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. El objetivo es acelerar la recuperación económica y social a través de cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género.

El Consorci Mare es la entidad dedicada a la gestión de los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa junto a El Campello. Síguenos y consulta todas las novedades en nuestros perfiles oficiales: