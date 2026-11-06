El Consorci Mare acerca la educación ambiental a las fiestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto

El Consorci Mare, en colaboración con el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, llevará la educación ambiental a las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto con una campaña de sensibilización dirigida a residentes y visitantes. La iniciativa pretende fomentar el reciclaje y la correcta separación de los residuos a través de actividades prácticas, juegos y acciones informativas adaptadas a todos los públicos.

Los educadores ambientales del Consorci Mare recorrerán las peñas de l’Alfàs del Pi hoy viernes 6 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, para resolver dudas y ofrecer consejos sobre cómo separar correctamente los residuos. Además, mañana sábado 7 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, instalarán un punto informativo en el aparcamiento de La Bolleta, coincidiendo con la celebración del Mundo Infantil. Allí, pequeños y mayores podrán participar en juegos y actividades para aprender, de una manera sencilla y divertida, la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, ha agradecido al Consorci Mare su implicación en las celebraciones y ha destacado que “nuestras fiestas son espacios de convivencia y participación en los que también podemos promover valores como el respeto al medio ambiente. Acercar la educación ambiental directamente a las peñas y ofrecer actividades para los más pequeños es una forma muy práctica de concienciar y conseguir que el reciclaje forme parte de nuestras costumbres”.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such, ha puesto en valor la colaboración de las peñas y su respuesta a esta iniciativa. “La participación de una veintena de peñas en la campaña de recogida de aceite usado demuestra la implicación de nuestro colectivo festero. Es importante que, además de disfrutar de las fiestas, mantengamos hábitos responsables que contribuyan a cuidar nuestro municipio y a garantizar una correcta gestión de los residuos”, ha señalado.

La campaña incluye también la distribución de bidones facilitados por el Consorci Mare para recoger el aceite de cocina usado y facilitar su posterior reciclaje. Se trata de recipientes de 50 litros de capacidad que se han repartido entre una veintena de peñas que disponen de cocina, con el objetivo de evitar que este residuo termine en el desagüe y favorecer su correcta gestión.

Con estas actuaciones, el Consorci Mare y el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi refuerzan su apuesta por la sensibilización ambiental y la gestión responsable de los residuos durante unas celebraciones que congregan a un importante número de personas y generan una intensa actividad en el municipio. Las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto se celebran hasta el próximo 10 de noviembre. En esta edición participan 42 peñas, integradas por alrededor de un millar de personas de todas las edades, que convierten estas fiestas en uno de los principales puntos de encuentro, convivencia y participación ciudadana de l’Alfàs del Pi.