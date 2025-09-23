Convenio

El Consell y Villajoyosa colaboran para promocionar el producto gastronómico del municipio con una aportación de 40.000 euros

El objetivo es fomentar acciones de promoción del producto gastronómico del municipio durante 2025

Onda Cero Marina Baixa

La Vila Joiosa

Presentación de La Vila Gastronómica 2025.
Presentación de La Vila Gastronómica 2025. | Ayuntamiento de Villajoyosa

El Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Villajoyosa para fomentar acciones de promoción del producto gastronómico del municipio durante 2025, con diversas actuaciones de marketing turístico y de promoción de la marca 'La Vila Gastronòmica', coincidiendo con la conmemoración de su 25 aniversario.

El convenio también incluye la realización de un trabajo de investigación y la publicación de un libro sobre el patrimonio gastronómico del municipio, que rendirá homenaje a Carlos Llorca Baus, uno de los impulsores de 'La Vila Gastronòmica'.

Además, el acuerdo contempla una acción publicitaria a través del montaje de una lona de gran formato en el Mercado Municipal de Proveïments, en la que se muestra la identidad visual de la marca 'La Vila Gastronòmica' y se detallan los eventos previstos para este año.

El ayuntamiento de Villajoyosa se compromete a llevar a cabo acciones vinculadas a los eventos del aniversario. Esta iniciativa busca promocionar la gastronomía local, desestacionalizar el turismo, poner en valor la identidad del municipio y reforzar sectores económicos como la hostelería, la restauración, la tradición pesquera y la industria chocolatera.

