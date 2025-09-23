El Consell y Villajoyosa colaboran para promocionar el producto gastronómico del municipio con una aportación de 40.000 euros

El Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Villajoyosa para fomentar acciones de promoción del producto gastronómico del municipio durante 2025, con diversas actuaciones de marketing turístico y de promoción de la marca 'La Vila Gastronòmica', coincidiendo con la conmemoración de su 25 aniversario.

El convenio también incluye la realización de un trabajo de investigación y la publicación de un libro sobre el patrimonio gastronómico del municipio, que rendirá homenaje a Carlos Llorca Baus, uno de los impulsores de 'La Vila Gastronòmica'.

Además, el acuerdo contempla una acción publicitaria a través del montaje de una lona de gran formato en el Mercado Municipal de Proveïments, en la que se muestra la identidad visual de la marca 'La Vila Gastronòmica' y se detallan los eventos previstos para este año.

El ayuntamiento de Villajoyosa se compromete a llevar a cabo acciones vinculadas a los eventos del aniversario. Esta iniciativa busca promocionar la gastronomía local, desestacionalizar el turismo, poner en valor la identidad del municipio y reforzar sectores económicos como la hostelería, la restauración, la tradición pesquera y la industria chocolatera.