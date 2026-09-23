El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa prepara nuevas campañas de sensibilización

El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa (CCIMB) ha celebrado este mes de septiembre su sesión de trabajo mensual en el Centro Social Llorca Llinares de Benidorm, un encuentro que ha servido para avanzar en la coordinación de las próximas campañas de sensibilización que se desarrollarán de forma conjunta en la comarca.

En la reunión han participado concejalas, agentes y promotoras de igualdad de los municipios de Callosa d’en Sarrià, Benidorm, Finestrat, La Nucía, l’Alfàs del Pi, Villajoyosa, Polop y la Mancomunitat de la Marina Baixa. Durante la sesión se han abordado las diferentes actuaciones previstas para los próximos meses, con especial atención a la campaña por el juguete no sexista, prevista para Navidad, y a las actividades que se impulsarán con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa, constituido en 2017, está integrado por los departamentos de Igualdad de los ayuntamientos de Villajoyosa, Benidorm, Altea, La Nucía, l’Alfàs del Pi, Callosa d’en Sarrià, Polop y Finestrat, además de la Mancomunitat de la Marina Baixa.

Con este trabajo coordinado, el Consejo Comarcal continúa preparando nuevas acciones para los próximos meses, con el objetivo de reforzar la sensibilización, la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género desde el ámbito local.