Confrides recibirá otros 133.050 euros de la Diputación para gasto corriente municipal

El Ayuntamiento de Confrides - L'Abdet recibirá una nueva aportación de 133.050 euros destinada a sufragar gasto corriente municipal, una ayuda que permitirá al consistorio reforzar la financiación de los servicios públicos y afrontar con mayor solvencia los gastos ordinarios del día a día.

Esta cantidad corresponde a la segunda fase del Plan +Cerca 2026 y se suma a los 84.275 euros concedidos anteriormente en la primera fase del programa. De este modo, Confrides alcanzará un total de 217.325 euros en ayudas durante este año dentro de esta línea de financiación.

El alcalde de Confrides, Rubén Picó, ha destacado la importancia de esta nueva asignación para un municipio de pequeñas dimensiones. "Estas ayudas son imprescindibles para ayuntamientos como el nuestro, ya que nos permiten mantener los servicios municipales y atender el gasto corriente con mayores garantías, liberando recursos propios que podemos destinar a otras actuaciones e inversiones para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", ha señalado.

Picó también ha subrayado que este respaldo económico "contribuye a reforzar la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Confrides - L'Abdet y nos permite seguir gestionando con responsabilidad, ofreciendo unos servicios públicos de calidad sin renunciar a nuevos proyectos para el municipio".

La segunda fase del Plan +Cerca fue aprobada recientemente por la Diputación de Alicante dentro del reparto de fondos destinado a los municipios de la provincia. En el caso de Confrides, esta nueva aportación consolida una financiación que supera los doscientos mil euros en 2026 y que contribuirá a garantizar el funcionamiento de los servicios municipales y la atención de las necesidades diarias del municipio.