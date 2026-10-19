Comienzan las obras para construir un nuevo itinerario peatonal de acceso a la Ermita del Santíssim Crist del Remei

Como explicó la Alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, “hemos salvado una gran barrera de accesibilidad con el ascensor desde la Plaça de la Unió Europea y su pasarela al Castell. Ahora falta conectar esta pasarela con los jardines de la Ermita. Los trabajos han empezado ya. Es una actuación muy importante porque cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de movilidad y, sobre todo, hablamos de personas, para que ninguna limitación física pueda ser un impedimento para disfrutar de un entorno tan maravilloso como es el Castell y nuestra Ermita del Santíssim Crist del Remei”. El presupuesto de la actuación asciende a 302.382,15€, sufragados íntegramente desde el Ayuntamie

Detalles de la actuación

Actualmente, el acceso a la Ermita se realiza mediante diferentes escaleras situadas alrededor del edificio. La nueva actuación permite crear un recorrido continuo desde la pasarela del ascensor hasta la propia Ermita, dando respuesta a las necesidades de accesibilidad universal y mejorando las condiciones de uso y seguridad del itinerario.

La pasarela peatonal, de 157 metros de longitud y 1’60 metros de ancho, estará ligeramente elevada sobre el terreno. Contará además con barandilla y pasamanos, así como iluminación para garantizar unas condiciones adecuadas de visibilidad también en horario nocturno.

El proyecto prevé asimismo el acondicionamiento del terreno y soluciones constructivas orientadas a minimizar el impacto de la actuación, garantizando la perfecta integración paisajística del nuevo sendero en el entorno.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Finestrat avanza en la mejora de la accesibilidad al entorno de uno de los elementos más representativos del patrimonio local, facilitando una conexión adecuada entre el ascensor y la Ermita del Santíssim Crist del Remei ubicada en el Castell.