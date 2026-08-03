Comienza la cuenta atrás para la 5ª edición de Albir Wine Lover con la venta anticipada de entradas

La quinta edición de Albir Wine Lover, uno de los eventos enogastronómicos más destacados de la Marina Baixa, ya ha iniciado su cuenta atrás con la puesta en marcha de la venta anticipada de entradas. La cita tendrá lugar el viernes 4 de septiembre, de 19:00 a 01:00 horas, en el Parque de Los Eucaliptos de l'Albir, y volverá a reunir una cuidada selección de vinos, gastronomía, música en directo y un ambiente festivo que cada año atrae a miles de visitantes.

Organizado por COEMPA, la Asociación de Comercios y Empresas de l'Alfàs del Pi, con la colaboración del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, el evento mantiene el mismo formato que ha convertido a Albir Wine Lover en una referencia para los amantes de la cultura del vino y la gastronomía.

Las entradas ya pueden adquirirse en venta anticipada por 20 euros hasta el 3 de septiembre. El mismo día del evento tendrán un precio de 25 euros en taquilla. Desde la organización recuerdan además que el aforo es limitado, por lo que recomiendan adquirir las entradas con antelación.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, Patrick de Meirsman, ha animado a reservar las entradas con tiempo, para disfrutar de una experiencia que "se ha consolidado como una de las citas más atractivas del calendario". Asimismo, ha querido destacar "el buen trabajo que realiza COEMPA para poner en marcha una iniciativa de estas características, y que año tras año crece en calidad y repercusión". "Desde el Ayuntamiento seguiremos respaldando iniciativas como Albir Wine Lover porque dinamizan el comercio local, promocionan nuestro destino y proyectan la excelente oferta gastronómica y enológica de l'Alfàs del Pi", ha añadido. La edición de 2025 reunió a más de 2.000 asistentes, confirmando el éxito de una propuesta que combina gastronomía, vino y ocio en un entorno privilegiado. La organización volverá a apostar por un amplio recorrido gastronómico con el apoyo y colaboración de establecimientos locales, productores de proximidad y una completa representación de bodegas de diferentes denominaciones de origen de toda España.

Los asistentes podrán degustar una amplia variedad de vinos, cavas, vermuts y otras bebidas, acompañados por propuestas gastronómicas elaboradas por establecimientos del municipio, además de disfrutar de música en directo y un ambiente pensado para despedir el verano. Albir Wine Lover se ha consolidado como una experiencia dirigida tanto a aficionados al mundo del vino como al público general, convirtiéndose en un importante atractivo turístico y comercial para l'Alfàs del Pi.

Además, l'Alfàs del Pi fue el primer municipio de la Marina Baixa en integrarse en la Ruta del Vino de Alicante, una apuesta por el enoturismo que refuerza la promoción del municipio como destino vinculado a la cultura del vino y a la gastronomía de calidad

Las entradas para Albir Wine Lover ya están disponibles en distintos puntos de venta distribuidos por la comarca. En l'Albir pueden adquirirse en la Oficina de Turismo, Atmósfera Sport, Zeta Zeta, Villas Alfaz, Camping Cap-Blanch y Zawa Lounge Cocktail & Drinks. En l'Alfàs del Pi, los establecimientos habilitados son Electricidad Gustavo Moreno, Ze Black, The Hub Business Centre, Cañas & Coffee, Supermercado Mendoza, Papelería-Librería El Canto, Asociación de Voluntariado Social de l'Alfàs del Pi y Bricol. Además, también pueden comprarse en PRG Coaching Inmobiliario, en Benidorm; en Cata Vinos, en Villajoyosa; y a través de Corazón Exprés, con servicio para Finestrat y Altea mediante reserva telefónica. Toda la información relativa al evento, así como la venta anticipada de entradas, puede consultarse también en la página web www.albirwinelover.es y en los perfiles oficiales de Albir Wine Lover en redes sociales.