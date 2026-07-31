Villajoyosa continúa con las actuaciones y obras durante el verano en los centros escolares

Las actuaciones que se están realizando este verano en los centros escolares vileros van cumpliendo sus plazos. En una visita realizada justo antes del inicio de las fiestas se pudo comprobar que los baños que se están realizando en el colegio La Torreta están a punto de finalizarse. Por su parte el vallado del Colegio Poble Nou se acabará en unas dos semanas y el ascensor del CEIP Mare Nostrum lleva también su ritmo previsto.

En el caso del CEIP Mare Nostrum, se está instalando un ascensor para mejorar la accesibilidad en el centro. Este colegio público, ubicado en el barrio del Pati Fosc, en la calle Beata Ángeles de San José, cuenta con planta baja y dos plantas más y no cuenta actualmente con ascensor. La actuación cuenta con una inversión de 67.797,43 euros con la que se instalará un ascensor sin cuarto de máquinas adosado a la fachada del edificio; en concreto, en la zona de acceso al hall en la fachada norte.

Y en el CEIP Francis Ruiz Miquel (La Torreta) se rehabilitan los aseos de infantil, con un presupuesto de 47.419,88 euros, la actuación consiste en la reforma integral de los aseos de la planta baja, al contar el edificio con una antigüedad superior a 48 años, y con estos trabajos se modernizará por completo este espacio. La actuación contempla redistribuir tabiques, sustituir los revestimientos de suelos y paredes, y se renovarán íntegramente las instalaciones de fontanería, electricidad, carpinterías y aparatos sanitarios.

La reparación del vallado en el CEIP Poble Nou, tiene una inversión de 47.102,70 euros. La actuación contempla la finalización de la reparación y sustitución del cerramiento metálico perimetral del recinto. Los trabajos actuarán sobre los postes tubulares y los paneles de malla electrosoldada verde que delimitan el colegio sobre las muretas de hormigón armado, garantizando la máxima seguridad del alumnado.