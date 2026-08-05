El “Cole de Septiembre 2026” de la Nucía abre hoy las inscripciones

El horario del Cole de Septiembre de La Nucía 2026 será de 7,30 a 15,30 horas en las aulas formativas de la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Esta actividad está destinada a niños entre 4 años (nacidos en 2022) y 12 años (nacidos en 2014). El plazo de inscripción se abre hoy miércoles y se podrá solicitar hasta el 21 de agosto. Toda la información se puede consultar en www.lanucia.es y el Centro Social El Calvari.

Precio e Inscripción

El precio es de 66,50 euros por niño o niña. Los únicos requisitos para la inscripción es estar empadronado en La Nucía (el menor y sus padres) y haber nacido entre 2014 y 2022, ambos inclusive. No hay servicio de comedor, pero aquellos que lo deseen pueden traer su comida en tupper.

La inscripción en el Cole de Septiembre de La Nucía será desde hoy miércoles 5 de agosto hasta el 21 de agosto. Toda la información está disponible también en el Centro Social El Calvari, en las oficinas de la concejalía de Bienestar Social y el trámite de inscripción se realiza vía online en: www.trokolo.com/coleseptiembre

Variadas Actividades

La herramienta principal del Cole de Septiembre será el juego, a través del cual el niño consigue un desarrollo integral. El objetivo final es aprender jugando, basándose en la creatividad, participación y aprendizaje por medio de la actividad física y juego orientado.

Este servicio se instrumenta como medida de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, promoviendo la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, así como proporcionando a la familia un tiempo que favorezca la búsqueda y ocupación en actividades formativas y ocupacionales.

El Cole de Septiembre se desarrollará los días 31 de agosto y 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de septiembre en las Aulas Formativas de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía.