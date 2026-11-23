La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, que representa a las 13 cofradías de la provincia, rechaza frontalmente la propuesta presentada por la Comisión Europea el 20 de noviembre de reducir un 32 % los días de actividad de la flota española de arrastre del Mediterráneo occidental para 2027. La Federación advierte de que no se trata de un recorte más: es una amenaza directa a la continuidad de los barcos, las tripulaciones y la actividad de los puertos pesqueros.

Las cifras reflejan la gravedad de la situación. La media de días de pesca pasaría de 143 en 2026 a solo 97 en 2027. Incluso aceptando nuevas medidas de conservación, el límite máximo sería de 131 jornadas, por debajo de las actuales. Para el conjunto de España, Bruselas plantea 54.127 días, ampliables hasta 73.391 mediante compensaciones. Son cifras de una propuesta todavía pendiente de negociación, pero que volverían a reducir la actividad de un sector que ya está al límite.

Desde la aprobación del Plan Plurianual del Mediterráneo occidental en 2019, los pescadores llevan siete años asumiendo recortes de días, vedas, inversiones en artes más selectivas y cambios constantes en su forma de trabajar. Según las organizaciones del sector, la flota ha perdido cerca del 40 % de su actividad en este periodo. Sin embargo, cuando comienzan a apreciarse señales de recuperación de determinados recursos, la respuesta vuelve a ser exigir más sacrificios.

A esta propuesta se suma el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España el 19 de noviembre por el cálculo de los días adicionales de pesca concedidos en 2026. La Federación rechaza que los pescadores que invirtieron y cumplieron las medidas de conservación puedan acabar pagando las consecuencias de una discrepancia entre administraciones. «Llevamos siete años adaptándonos a todo lo que se nos ha exigido. Hemos parado, hemos invertido y hemos cambiado nuestra forma de pescar. Lo que no se puede pretender es que después de cumplir se nos vuelva a castigar con otro recorte. Ya basta. Si se sigue quitando trabajo a los barcos, llegará un momento en el que no quede flota que proteger», advierte Pedro Carmona, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante.

La Federación pone el foco, además, en una consecuencia que no aparece en las tablas de Bruselas: el desgaste social que provoca encadenar paradas durante todo el año. Según traslada el sector, numerosos tripulantes se ven obligados a recurrir a la prestación por desempleo en los periodos de inactividad. Con la repetición de las paradas, parte de esos trabajadores acaba agotando los días de prestación a los que tiene derecho y se enfrenta a nuevos periodos sin ingresos ni cobertura suficiente.

Esta situación está llevando a trabajadores a buscar una salida laboral fuera de la pesca. El problema ya no es únicamente mantener la rentabilidad de los barcos, sino conservar a sus tripulaciones y garantizar que las nuevas generaciones quieran incorporarse al oficio. Cada marinero que abandona el mar supone una pérdida de experiencia difícil de recuperar. «Hay pescadores que quieren trabajar y no pueden. Los obligan a parar tantas veces que terminan consumiendo la prestación por desempleo y, cuando llega otra parada, se encuentran sin recursos. Algunos acaban marchándose a otros sectores. Así estamos perdiendo marineros y haciendo cada vez más difícil que los jóvenes vean un futuro en la pesca», señala Carmona.

Las consecuencias alcanzan a toda la cadena: armadores, marineros, lonjas, comercializadores, transportistas y comercios vinculados a los puertos. A los límites de actividad se suman el coste del combustible, el mantenimiento de las embarcaciones y las obligaciones laborales. Una empresa pesquera no puede sostener sus gastos fijos con cada vez menos días para generar ingresos.

La Federación recuerda que las organizaciones pesqueras de España, Francia e Italia están preparando una posición conjunta contra este planteamiento y reclaman una revisión urgente del sistema de gestión del Mediterráneo occidental. Sostiene que la sostenibilidad ambiental no puede construirse a costa de destruir la sostenibilidad económica y social de los pueblos pesqueros.

Por ello, exige al Gobierno de España una defensa firme de, como mínimo, los 143 días de pesca de 2026 sin imponer nuevas condiciones que hagan inalcanzable ese objetivo, y reclama avanzar hacia las 180 jornadas anuales que las organizaciones del sector consideran necesarias para garantizar la viabilidad de la actividad. Pide también revisar el Plan Plurianual, evaluar el impacto real de los recortes y articular una protección social adecuada para los tripulantes afectados por las paradas reiteradas.

La propuesta se debatirá en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea previsto para los días 14 y 15 de diciembre. La Federación reclama que no se adopte ningún acuerdo que vuelva a restar jornadas a una flota que ha demostrado su compromiso con la conservación y que necesita trabajar para sobrevivir. «No pedimos que nos regalen nada. Pedimos poder salir a la mar, trabajar y mantener vivos nuestros puertos. La pesca sostenible necesita peces, pero también necesita pescadores. Si la única respuesta son más recortes, acabaremos con barcos amarrados y puertos sin actividad», concluye Pedro Carmona.