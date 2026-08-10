La cita es hoy: This Is Michael llega al SkyFest Benidorm

Hoy lunes 10 de agosto, el espectáculo THIS IS MICHAEL llega al escenario de SkyFest Benidorm para ofrecer una experiencia única en vivo y celebrar la música, la energía y el legado de Michael Jackson. Producido por SIRA MÚSICA, THIS IS MICHAEL es considerado uno de los shows más ambiciosos y mejor producidos del mundo dedicados a la figura de Michael Jackson. Más que un tributo, se trata de una producción internacional de primer nivel diseñada para transportar al público a la magia de los años más icónicos de Michael.

Con más de 500.000 entradas vendidas a nivel internacional, el espectáculo ha emocionado a audiencias de Europa y Latinoamérica, siendo presentado en escenarios de referencia mundial como el legendario Luna Park de Buenos Aires, grandes arenas de México y exitosas temporadas en España. Las entradas para el show de Benidorm están ya a la venta en ofertaentradas.com y benidormskyfest.com.

En el centro del espectáculo se encuentra Lenny Jay, reconocido de manera internacional como una de las voces más cercanas a la de Michael Jackson de todo el mundo, siendo elogiado incluso por miembros de la familia Jackson por su extraordinaria similitud vocal y también presencia escénica.

Este show trae a la escena del SkyFest Benidorm a una poderosa banda en vivo con bailarines de primer nivel, además de impactantes coreografías, un vestuario icónico y una producción audiovisual de última generación. This is Michael ofrece un emocionante viaje a través de los mayores éxitos de Michael Jackson, como Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, Black or White o Man in the Mirror y muchos más.

Esto no es un tributo convencional, afirman desde la promotora del evento, sino una experiencia de concierto de gran escala creada para quienes desean volver a sentir la emoción de ver a Michael Jackson sobre un escenario, siendo el SkyFest Benidorm el lugar perfecto para una noche inolvidable donde miles de personas podrán cantar, bailar y emocionarse con el legado de una leyenda irrepetible.