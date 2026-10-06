El Ciclo de Cine Solidario de l’Alfàs estrena su temporada en el Roma con la película ‘Rebuilding’

Se trata de la decimonovena edición de un ciclo plenamente consolidado en la programación cultural de l’Alfàs del Pi, y que, año tras año, mantiene intactas sus principales señas de identidad: cine de autor, películas reconocidas en festivales nacionales e internacionales, proyecciones en versión original y, sobre todo, un marcado carácter solidario. La entrada entrada son 5 euros, en concepto de donativo, y la totalidad de la recaudación se destina a diferentes organizaciones no gubernamentales.

Javier Pascual, director del Ciclo de Cine, ha aprovechado para animar a todos los públicos a seguir respaldando las proyecciones: “Cada entrada cuenta. Además de disfrutar de una buena película, el espectador sabe que esos cinco euros van íntegramente a una ONG. Esa combinación de cultura y solidaridad es la esencia del ciclo y lo que queremos seguir manteniendo”.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha hecho hincapié en la oportunidad de disfrutar de este ciclo en el Cine Roma, un espacio emblemático para la cultura cinematográfica de la comarca, y estrechamente ligado a la historia del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi. “Poder disfrutar de películas de esta calidad en una sala como el Cine Roma tiene un significado especial para l’Alfàs del Pi. Estamos en la cuna del Festival de Cine, en un espacio que forma parte de nuestra historia cinematográfica, y ahora también acogemos un ciclo que ha sabido crear su propio público y consolidarse con una propuesta de enorme interés cultural y social”, ha señalado Arques.

L’Alfàs del Pi da nombre a un centro escolar para discapacitados visuales y auditivos, al oeste de Argelia, en los campamentos de refugiados Saharauis de Ausserd. Una escuela financiada por la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de l’Alfàs, promovida por la Asociación Juita Amigos del Pueblo Saharaui, cuyo presidente, Quim Samblancat, ha querido estar en la presentación del Ciclo de Cine Solidario. En las imágenes junto al director del ciclo, Javier Pascual, el alcalde Vicente Arques, las concejalas de Presidencia y Cooperación y Voluntariado, Mayte García, e Isabel Muñoz, y el concejal de Cultura Manuel Casado.

La trayectoria del ciclo avala su consolidación. Durante sus 18 años de recorrido se han proyectado 626 películas, con la asistencia de miles de espectadores, y se han recaudado y donado 69.750 euros a distintas organizaciones humanitarias y sociales. Entre las entidades beneficiarias figuran Médicos Sin Fronteras, Ayuda en Acción, Amnistía Internacional, Estrellas de Colores, Juita-Amigos del Pueblo Saharaui de la Marina Baixa, Save the Children, Aborigen View y Aspanion. Solo en su última edición, el público aportó 4.750 euros, que fueron entregados a Médicos Sin Fronteras tras quince proyecciones y la asistencia de alrededor de un millar de espectadores.

El director del Ciclo de Cine Solidario, Javier Pascual, ha querido agradecer la respuesta que el público viene ofreciendo a esta iniciativa desde hace casi dos décadas. “Llegar a la decimonovena edición y haber conseguido recaudar y donar cerca de 70.000 euros es una satisfacción enorme y demuestra que el público ha hecho suyo el ciclo. Tenemos una programación muy cuidada, con películas de gran calidad que no siempre llegan a las salas comerciales, y seguimos apostando por un cine diferente, de autor y comprometido”, ha señalado.

‘Rebuilding’, una historia sobre la pérdida y la capacidad de empezar de nuevo

La película elegida para inaugurar esta nueva temporada es Rebuilding, producción estadounidense de 2025, dirigida y escrita por Max Walker-Silverman y protagonizada por Josh O’Connor, junto a Meghann Fahy, Lily LaTorre, Kaly Reis, Amy Madigan, Jefferson Mays y Nancy Morlan.

La cinta, de 95 minutos de duración, cuenta la historia de Dusty, un padre divorciado cuyo rancho queda arrasado por un incendio forestal. Obligado a comenzar de nuevo en un campamento de caravanas habilitado por el Gobierno, deberá enfrentarse a la pérdida de su hogar y tratar de recomponer los vínculos con su exesposa y, especialmente, con su hija.

La cinta fue distinguida con el Gran Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Karlovy Vary y recibió nominaciones en los Independent Spirit Awards, la Seminci de Valladolid y por parte de la Asociación de Críticos Norteamericanos. La crítica ha destacado especialmente la interpretación de Josh O’Connor y la manera contenida y humana con la que Walker-Silverman aborda la pérdida y la esperanza.

El alcalde ha felicitado a Javier Pascual “por su constancia, su trabajo y su compromiso” y ha destacado especialmente la vertiente solidaria de la iniciativa. “El Ciclo de Cine Solidario demuestra que la cultura también puede ser una herramienta para ayudar a los demás. Son 69.750 euros recaudados y entregados a distintas ONG a lo largo de estos años, una cifra que habla por sí sola del respaldo del público y de la dimensión social que ha adquirido este proyecto”, ha añadido.

Seis películas hasta fin de año. Tras el estreno de Rebuilding este martes, el ciclo continuará con otras cinco sesiones programadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las proyecciones tendrán lugar los martes 6 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre y 1 y 15 de diciembre, todas ellas a las 19.00 horas en el Cine Roma.

El Ciclo de Cine Solidario mantiene así una fórmula que ha demostrado funcionar: una selección de películas de autor, en su mayoría en versión original subtitulada, el acceso mediante un donativo de 5 euros y el compromiso de destinar íntegramente la recaudación a organizaciones que trabajan en distintos ámbitos sociales y humanitarios.

Una cita que vuelve a ofrecer al público de l’Alfàs y de toda la comarca la posibilidad de disfrutar de buen cine y, al mismo tiempo, contribuir con una buena causa.