Chocolates Marcos Tonda presenta sus nuevos lanzamientos en Alicante Gastronómica

Chocolates Marcos Tonda participará un año más en Alicante Gastronómica con una programación centrada en nuevos lanzamientos y colaboraciones desarrolladas durante los últimos meses. La firma ocupará el stand 115 de la feria, donde dará a conocer sus nuevas propuestas y acercará al público algunas de sus referencias habituales.

Uno de los principales lanzamientos tendrá lugar el viernes 2 de octubre con la presentación de una nueva tableta de chocolate desarrollada junto al chef alicantino Pablo Montoro y el grupo empresarial Benigar. La propuesta parte de la combinación de chocolate y cítricos y busca trasladar a un nuevo formato algunos de los sabores vinculados al territorio alicantino.

La nueva creación se dará a conocer el viernes 2 de octubre, a las 11:30 horas, en el espacio ‘Lo Millor de la Gastronomía’. Tras el acto, podrá degustarse en el stand 115 de Chocolates Marcos Tonda.

“Alicante Gastronómica es una oportunidad para sacar el chocolate de su espacio habitual y explorar nuevas formas de entenderlo. Este año hemos querido hacerlo a través de colaboraciones muy diferentes, desde la gastronomía de Pablo Montoro hasta el diseño de Agatha Ruiz de la Prada, sin perder de vista aquello que forma parte de nuestra identidad como firma chocolatera”, señala Maria Llorca Cebrian, CEO de Chocolates Marcos Tonda.

La feria será también el escenario para avanzar en la colaboración que Chocolates Marcos Tonda mantiene con Agatha Ruiz de la Prada desde 2024.

En esta ocasión, ambas firmas presentan una nueva lata de Bombones Corazón, concebida como una propuesta de regalo en la que el diseño del envase adquiere también protagonismo. Bajo el concepto ‘El amor se guarda en lata’, el formato está pensado para conservarse una vez consumidos los bombones.

La propuesta podrá conocerse el viernes 2 de octubre, a las 16:30 horas, en el Espacio Carrefour, y volverá a estar disponible el sábado 3 de octubre, a las 10:30 horas, en el stand 115 de Chocolates Marcos Tonda.

A las nuevas colaboraciones se sumarán dos incorporaciones a la colección de chocolates artesanos de Marcos Tonda: Chocolate Artesano con Caramelo Salado y Chocolate Artesano Blanco con Nueces de Macadamia. Ambas propuestas se podrán degustar durante la feria en el stand 115.

Junto a estas novedades, la firma mantendrá también un espacio para uno de sus productos más reconocibles: La Virgen 1793, con su Caja Regalo Azul, un formato pensado para quienes buscan el chocolate como opción de regalo.

Para Maria Llorca Cebrian, CEO de Chocolates Marcos Tonda, Alicante Gastronómica es también un punto de encuentro con el público: “Nos gusta que la gente pueda descubrir nuestro trabajo de una forma cercana, probar propuestas diferentes y conocer qué hay detrás de cada chocolate. Este año tenemos muchas cosas que compartir y esperamos que quienes se acerquen a la feria disfruten tanto de descubrirlas como nosotros de prepararlas”.

Las propuestas de Chocolates Marcos Tonda podrán conocerse del 2 al 4 de octubre en IFA Fira d’Alacant, dentro de la programación de Alicante Gastronómica y en el stand 115, donde se realizarán también degustaciones durante las tres jornadas.