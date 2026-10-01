El CEM El Captivador prepara para este curso el Museo Etnográfico, Aula de Astronomía y nuevos talleres

El Centro Educativo Medioambiental El Captivador de La Nucía (CEM El Captivador) celebra en 2026 sus primeros 15 años de vida. En este tiempo ha aumentado de forma paulatina y exponencial sus visitantes y sus actividades. En 2025 lo visitaron 20.545 usuarios, frente a los 2.600 de 2011. El crecimiento ha sido posible gracias a los continuos recursos que el Ayuntamiento de La Nucía destina al centro y a los convenios con organismos y entidades. El pasado 23 de septiembre, la Consellería de Medioambiente concedió al CEM El Captivador un premio EAR, que reconoce esta trayectoria.

Este trimestre el CEM contará con dos talleres prácticos gratuitos que se desarrollarán los sábados por la mañana (de 9 a 14 horas), que impartirá Antonio Belda Antolí, profesor de Fisiología Vegetal de la Universidad de Alicante.

Los talleres son: “Cocina micológica” (sábado 17 de octubre): identificación, conservación y cocina práctica de seta y “Fibras y extracción de pigmentos naturales” (sábado 21 de noviembre): fibras naturales y tintado tradicional con pigmentos vegetales de especies mediterráneas. Las plazas son limitadas por lo que se recomienda a las personas interesadas que se inscriban lo antes posible.

Para el curso 2026-2027 se prevén más de 150 visitas escolares y nuevos. También llegará un programa de actividades de naturaleza para personas mayores y un proyecto en el que las escuelas de La Nucía trabajarán la sostenibilidad, el reciclaje, la biodiversidad y el agua. Los resultados se presentarán en una exposición final abierta a las familias.

Las obras del Museo Etnológico El Captivador comenzarán en breve y está previsto que abra en 2027. El proyecto incluye además un aula de astronomía con telescopios, proyectores y planetario, con actividades para pequeños y adultos, y el impulso de las energías alternativas (solar, eólica e hidráulica).

Los escolares son el público más numeroso: pasaron de 417 en 2012 a 9.180 el pasado curso escolar 2025-2026. El CEM también trabaja con entidades juveniles como los scouts, colegios e institutos de La Nucía y de la provincia, y con las concejalías de Deportes, Educación, Servicios Sociales, Juventud y Tercera Edad, entre otras. Colaboran igualmente asociaciones sin ánimo de lucro, perros de rescate, servicios de emergencias y la ciudadanía en general. Algunos niños y niñas han estado presentes durante toda su etapa educativa.

Desde 2026 el CEM Captivador forma parte de la red EAR “Estrategia de Educación Ambiental” de la Generalitat Valenciana y es centro complementario del CEACV de Sagunto, con el que ha organizado de forma conjunta el curso “Introducción a la Educación Ambiental” que se desarrolla del 14 de septiembre al 13 de noviembre.

El CEM cuenta además con convenios con la Universidad de Alicante, la Societat Valenciana d'Ornitologia (2023), AVAMET (2025), que instaló una estación meteorológica, y el Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz.