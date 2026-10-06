EDUCACIÓN

El CEIP Penya l’Hort de Bolulla participa en el proyecto Guardabosc para fomentar la educación ambiental y prevenir incendios forestales

En esta edición se han presentado 217 solicitudes de centros educativos, de las que finalmente se han seleccionado 70 centros para participar en el proyecto

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

El CEIP Penya l’Hort de Bolulla participa en el proyecto Guardabosc para fomentar la educación ambiental y prevenir incendios forestales
El CEIP Penya l’Hort de Bolulla participa en el proyecto Guardabosc para fomentar la educación ambiental y prevenir incendios forestales | Onda Cero

El programa combina actividades de formación y sensibilización con el conocimiento del medio natural más próximo. De esta manera, el alumnado trabaja aspectos relacionados con la conservación del patrimonio natural valenciano, la protección de los espacios forestales y la prevención de conductas que puedan provocar incendios.

Guardabosc se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales y, como novedad este curso, también cuenta con la participación de la Dirección General de Seguridad Pública.

En esta edición se han presentado 217 solicitudes de centros educativos, de las que finalmente se han seleccionado 70 centros para participar en el proyecto. Entre ellos se encuentra el CEIP Penya l’Hort de Bolulla, que se suma así a esta iniciativa de educación y concienciación ambiental.

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