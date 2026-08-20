La campaña ‘¡Prevenidos, listos, ya!’ para prevenir ahogamientos llega a las playas de Benidorm

La campaña ‘¡Prevenidos, listos ya!’ para la prevención de ahogamientos, que realiza la Fundación Mapfre en colaboración con el Grupo de Socorrismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), estará en Benidorm del 21 al 23 de agosto. Se trata de “una iniciativa de sensibilización y formación orientada a prevenir ahogamientos y mejorar la respuesta ciudadana ante estas situaciones de emergencia” ha precisado la concejal de Playas, Mónica Gómez.

La campaña tiene como objetivo acercar a la población conocimientos esenciales de prevención, rescate seguro y primeros auxilios, incluida la reanimación cardiopulmonar, mediante actividades prácticas gratuitas y accesibles a todos los públicos. Así, el viernes 21 y el sábado 22 la campaña se ubicará en la playa de Levante de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas por la tarde, mientras que el domingo 23 estará en la playa de Poniente de 11 a 16 horas.

La campaña se desarrollará en un espacio a pie de playa con tres carpas temáticas y actividades gratuitas para todos los públicos. “Cada participante puede recorrer los tres espacios de aprendizaje diseñados para trasladar consejos aplicables a situaciones reales” explicaba Gómez. En el bloque ‘Prevenidos’ los asistentes aprenden a observar el estado del mar antes de entrar, respetar las banderas y las indicaciones del personal de salvamento, la importancia de elegir zonas vigiladas, no bañarse solos, evitar conductas de riesgo, vigilar activamente a los menores y no sobreestimar las propias capacidades.

El segundo bloque, ‘Listos’, explica que ayudar no siempre significa entrar al agua. En este sentido, la edil ha señalado que “la primera acción ante una persona en peligro debe ser pedir ayuda al 112, avisar al socorrista, no perder de vista a la persona afectada y utilizar elementos de flotación desde una posición segura”. Por último, el bloque ‘Ya’ traslada a los participantes la importancia de actuar con rapidez, activar cuanto antes a los servicios de emergencia y realizar la reanimación cardiopulmonar, cuando sea necesario.

Mónica Gómez ha indicado que los ahogamientos “son un problema relevante de salud pública y, a diferencia de la percepción habitual, pueden producirse de forma rápida, silenciosa y difícil de identificar, incluso en cuestión de segundos. Por eso, con estas campañas contribuimos a que los bañistas y usuarios de las playas tengan más claro cómo actuar ante un posible caso de ahogamiento”. La concejal de Playas ha añadido que “la prevención, la vigilancia activa y una respuesta adecuada son factores determinantes para evitar consecuencias graves y de ahí que la campaña transmita mensajes claros y basados en la evidencia, de modo que cualquier persona pueda identificar riesgos, adoptar conductas seguras y actuar correctamente en caso de emergencia”.