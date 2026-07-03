Callosa d'en Sarrià incorpora nueva maquinaria para reforzar los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos

El alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina, y el representante de la empresa concesionaria, Guillermo García Porras, han dado a conocer los nuevos vehículos y equipos que pasan a formar parte de la flota del servicio, entre ellos una barredora compacta CityCat VR50 y dos camiones Mitsubishi Fuso Canter destinados a la recogida de enseres y al nuevo servicio de recogida selectiva de cartón puerta a puerta para establecimientos comerciales.

Durante la presentación, el alcalde destacó la importancia de esta incorporación para seguir modernizando los servicios públicos municipales. "Esta maquinaria que viene nueva es algo que nos hacía mucha ilusión incorporar. Son máquinas de última generación, muy preparadas para prestar un mejor servicio a nuestros vecinos y vecinas", señaló Andrés Molina.

Recogida de cartón puerta a puerta

El alcalde puso especial énfasis en la puesta en marcha del nuevo servicio de recogida de cartón puerta a puerta dirigido a los comercios, los grandes productores de este residuo.

"Quiero hacer mucho hincapié en que las empresas que generan grandes cantidades de cartón únicamente tienen que adherirse al servicio e inscribirse. A partir de ahí podrán solicitar la recogida puerta a puerta los días que necesiten. Es una iniciativa innovadora en Callosa que facilitará mucho la gestión de este residuo a los comercios y contribuirá a mantener nuestras calles más limpias", explicó.

Por su parte, el representante de la empresa concesionaria, Guillermo García Porras, destacó que la incorporación de estos nuevos medios responde al compromiso adquirido con el Ayuntamiento y forma parte del proceso de renovación previsto en el contrato del servicio. "Estamos cumpliendo con el convenio y continuamos actualizando la maquinaria, los vehículos y los contenedores para seguir mejorando el servicio que se presta a la ciudadanía", afirmó.

Tecnología de última generación

La nueva barredora CityCat VR50 incorpora tecnología de última generación y cumple con la normativa europea de emisiones Euro 6E. Equipada con un motor diésel de 118 kW, sistema catalizador con AdBlue y una capacidad de tolva y depósito de agua de 5,6 metros cúbicos, está diseñada para optimizar las tareas de limpieza viaria y baldeo, especialmente en el casco urbano.

Asimismo, los dos nuevos camiones Mitsubishi Fuso Canter permitirán ampliar y mejorar los servicios municipales. Uno de ellos estará destinado a la recogida de enseres en todo el municipio, mientras que el segundo realizará el nuevo servicio de recogida de cartón puerta a puerta para los establecimientos comerciales y los mercadillos de ropa y de frutas y verduras.

Finalmente Molina destacó que con esta renovación de medios materiales, “el Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià y FCC Marina Baixa continúan avanzando en la mejora del servicio de limpieza y recogida de residuos, apostando por una gestión más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades actuales del municipio”.