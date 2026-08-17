Bienestar Social recibe una subvención de la Diputación de Alicante para reforzar la prevención de conductas adictivas en Altea

Tal y como informa la edil de área, Anna Lanuza, “esta ayuda contribuirá a financiar parte de las acciones que desarrolla la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) de Altea; un servicio que trabaja durante todo el año en la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de las adicciones entre la población”.

La UPCCA, ubicada en el departamento de Bienestar Social, lleva a cabo diferentes acciones enfocadas a la prevención de conductas adictivas, principalmente entre población infantil y juvenil. “Entre las actuaciones que se llevan a cabo con el apoyo de esta subvención se encuentran los Puntos de Atención e Información sobre Conductas Adictivas, que se instalan durante eventos de gran afluencia de público, como el Castell de l'Olla, las Fiestas Patronales o el Fesporrat, con el objetivo de ofrecer información, sensibilizar y promover un ocio responsable”. Comenta la edil, quien además destaca que “la UPCCA desarrolla talleres de prevención en los centros educativos del municipio, impulsa proyectos como la Escuela de Familias, orientados a dotar a padres, madres y tutores de herramientas para la educación y la prevención, y ofrece atención personalizada y asesoramiento a familias que requieren apoyo ante situaciones relacionadas con conductas adictivas”.

La concejala de Bienestar Social, también ha querido resaltar que "esta subvención supone un respaldo al trabajo que realizamos desde la UPCCA durante todo el año. La prevención es una herramienta fundamental para reducir los riesgos asociados a las conductas adictivas y debe abordarse desde la educación, la información y el acompañamiento a las familias, por lo que gracias a este apoyo podemos seguir acercando la prevención a la ciudadanía, tanto en los centros educativos como en espacios festivos y de ocio, donde los Puntos de Atención e Información permiten resolver dudas, ofrecer recursos y fomentar decisiones responsables”.

“Nuestro objetivo es seguir construyendo una comunidad más saludable, especialmente entre la población joven". Concluye Anna Lanuza.