Benidorm vuelve a situarse a la cabeza en datos turísticos de estancias hoteleras durante esta semana de fin de año y comienzo de 2026

Según los datos de Turisme Comunitat Valenciana para el periodo comprendido entre hoy 31 de diciembre y el 3 de enero Benidorm encabeza los datos del territorio valenciano

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Según los datos de Turisme Comunitat Valenciana para el periodo comprendido entre hoy 31 de diciembre y el 3 de enero Benidorm vuelve a situarse a la cabeza en datos turísticos

Benidorm es el destino más demandando de todo el territorio con un 85% de reservas de reservas confirmadas como muestran los resultados de la encuesta telefónica llevada a cabo por Turisme Comunitat Valenciana a una muestra de establecimientos hoteleros del territorio valenciano y que confirman la fortaleza del sector turístico de la Comunitat incluso en un calendario poco favorable, dado que el festivo de Año Nuevo cae en jueves. Escuchamos a José Manuel Camarero Benítez, secretario autonómico de turismo

La Patronal Hotelera HOSBEC también ha dado a conocer que la ciudad espera muy buenas cifras en estas fechas de fin de año y el inicio de 2026. Escuchamos a Mayte García, directora ejecutiva de HOSBEC

Muchos clientes, familias, grupos de amigos dejan su reserva formalizada para el año siguiente en su hotel favorito para garantizarse una nochevieja inolvidable. Escuchamos de nuevo a Mayte García

