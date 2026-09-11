Benidorm y la UMH propician la vuelta de las pruebas de acceso a la universidad a la ciudad en 2027

El Ayuntamiento de Benidorm y la Universidad Miguel Hernández van a propiciar el regreso de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) a la ciudad en el año 2027, una década después de que la misma fuera trasladada a la vecina localidad de La Nucía y donde hasta ahora se han examinado, cada año, alrededor de 250 jóvenes benidormenses. Así lo han anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y el rector de la UMH, Juan José Ruiz, tras la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones que, además, va a permitir la organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la educación, la cultura, la investigación y el desarrollo tecnológico, de las que se van a beneficiar todos los benidormenses.

Para que la vuelta de las pruebas de la nueva Selectividad sea posible, la UMH constituirá un nuevo tribunal examinador con sede en Benidorm donde se evaluará al alumnado procedente de los cinco institutos públicos y el centro privado. Por su parte, La Nucía permanecerá como sede de las pruebas para los estudiantes matriculados en el IES de esa localidad y el de Callosa d’en Sarrià, compatibilizando así la actividad de estas dos sedes junto a la de los otros diez tribunales que la UMH tiene desplegadas en toda la provincia de Alicante. Concretamente, en Dénia, Altea, Sant Joan d’Alacant, Elche, Orihuela, Torrevieja y Benissa.

“Benidorm dispone de espacios excelentes donde poder organizar y celebrar estas pruebas”, ha afirmado el primer edil, quien además ha añadido que para la ciudad, sobre todo para sus jóvenes, “es una grandísima noticia por la que llevamos mucho tiempo trabajando”. Por su parte, el rector de la UMH ha considerado “importantísimo que los jóvenes tengan un tribunal propio en Benidorm, que recuperemos después de diez años las pruebas de Selectividad aquí, porque cuanto más cerca de su casa estén los chavales que van a examinarse, mucho mejor para ellos”, trasladando además que “el Ayuntamiento y la Universidad vamos a hacer un esfuerzo importante para que así sea”.

Junto a la constitución de este nuevo tribunal de la PAU, el convenio de colaboración entre Consistorio y UMH prevé también impulsar otras iniciativas y proyectos. Entre ellos, “la formación continua a la carta, a través de las llamadas microcredenciales universitarias, una iniciativa impulsada por Europa y que Juan José Ruiz ha considerado “muy adecuada porque alcanza prácticamente a toda la población, con formación específica orientada a la formación profesional para cada sector que la requiera”.

Otros ámbitos en los que va a traducirse esta colaboración tendrán que ver con la mejora de las competencias digitales del profesorado de la ciudad, especialmente en la etapa de Secundaria; el mantenimiento de programas ya en marcha, como los de las Aulas Universitarias de la Experiencia o el Aula de Idiomas; o que lleguen a la ciudad iniciativas como las del Mudic, el Museo Didáctico de la Ciencia; el programa Eureka! de difusión científica y musical; o el apoyo al emprendimiento y la formación, especialmente en Ciclos Formativos, a través del Parque Científico de la UMH, en lo que el rector ha avanzado que se podría denominar ‘Benidorm Emprende’.

Colaboración constante

Además del alcalde y del rector de la Miguel Hernández, en la firma del convenio de colaboración, que ayer se aprobó en Junta de Gobierno local, también han participado la concejal de Educación del Ayuntamiento de Benidorm, Maite Moreno, y el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, Juan José López.

Toni Pérez ha recordado que “a lo largo de esta última década, el Ayuntamiento de Benidorm y la UMH han mantenido una comunicación y relación constantes”. Por un lado, “promoviendo actividades e iniciativas conjuntas para mejorar la capacitación y formación de la población, de muy diferentes rangos de edad”; y, por otro, “con encomiendas de asesoría académica y estratégica en varios planes estratégicos, expedientes o contratos”.

Entre esas acciones que se han desarrollado durante estos años fruto de esta colaboración cabe destacar las Aulas Universitarias de la Experiencia, AUNEX, que en breve iniciarán un nuevo curso y por las que han pasado en la última década cerca de 400 personas mayores de 55 años; o los programas online diseñados por el Centro de Idiomas UMH que ofrece a los benidormenses la posibilidad de formarse en inglés, valenciano y español, dentro del programa municipal Aula de Idiomas, a un precio reducido respecto a las tarifas generales.

El alcalde ha finalizado destacando la “extensísima capacidad que tiene la Universidad Miguel Hernández, con sede en Elche pero no solo es una universidad provincial, también es autonómica y es nacional. Y tiene, además, un marcado carácter internacional, que con esta alianza con Benidorm se agrandará todavía más”. Por ello, ha agradecido “todas las posibilidades los que se abren ahora gracias a este nuevo acuerdo” y ha trasladado que, a partir de ahora, “los equipos del rectorado y los de la Concejalía delegada de Educación se ponen a trabajar” para materializarlos.