Benidorm subvenciona con 45.000 euros las escuelas de las tres bandas de música locales por su labor cultural y educativa

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la resolución definitiva de las ayudas a las escuelas de música y educandos, por las que cada una de las bandas locales recibirá 15.000 euros, alcanzándose así los 45.000 euros. El concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez, ha informado que “nuevamente, como ya ocurrió en los dos cursos anteriores, esta convocatoria ha vuelto a alcanzar el importe máximo subvencionable para cada una de las tres entidades musicales de Benidorm, por lo que estamos sumamente satisfechos de poder contribuir a financiar los gastos necesarios para el buen funcionamiento de las mismas”.

Pérez ha recordado que “estas ayudas se lanzaron en el año 2016 para contribuir a financiar los gastos propios de las entidades musicales de la ciudad, en atención y reconocimiento al importante trabajo de promoción de la cultura que realizan al asumir la educación y formación de una parte de las nuevas generaciones de músicos locales”. De hecho, entre las tres entidades suman cerca de 750 alumnos, parte de los cuales “se inician en la música a edades muy tempranas gracias a las escuelas de la Unión Musical, la Societat Musical l’Illa y la Societat Musical La Nova”.

Estos números, ha agregado el edil, “evidencian que Benidorm tiene una amplia cantera de músicos para seguir manteniendo e incluso impulsando aún más la estrecha relación que ha existido desde hace muchas décadas entre la música y la ciudad”. Jaime Jesús Pérez ha incidido en que estas escuelas de música y educandos se añaden a la oferta musical reglada de Benidorm, la que se imparte en el Conservatorio Municipal de Música José Pérez Barceló; y ha señalado que muchos alumnos compatibilizan esta formación también con su actividad en las propias bandas.

Como en todas las convocatorias previas, el importe de la ayuda que recibe cada entidad viene dado por una serie de criterios objetivos plasmados en las bases, como puedan ser el número de alumnos educandos, el de docentes, la plantilla de la propia banda o el cómputo anual de gastos vinculados a la escuela, entre otros.

Una vez más, el concejal de Cultura ha destacado que “las sociedades musicales de Benidorm son un pilar fundamental en la promoción y difusión de la cultura de la ciudad”. Asimismo, ha valorado “su implicación y predisposición a participar en los actos culturales, festivos e institucionales que se celebran a lo largo del año”, y su “cada vez mayor apuesta por impulsar iniciativas propias, en ocasiones de manos de otros colectivos culturales, sociales o festeros de Benidorm, generando así contactos que contribuyen a hacer ciudad”.

Por último, el edil ha agradecido “el gran trabajo que estas tres entidades musicales no solo para formar a nuevos músicos sino también para difundir y revalorizar la cultura de nuestra ciudad” y ha reiterado “todo el apoyo municipal para que puedan seguir desarrollando por mucho tiempo esta labor”.