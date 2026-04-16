Benidorm solicita una subvención de 445.000 euros para contratar a jóvenes desempleados durante diez meses

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, ha solicitado una subvención de 445.136 euros para contratar durante diez meses a veinte jóvenes desempleados menores de 30 años. La edil del área, Mónica Gómez, ha explicado que “un año más, y dentro de la política municipal de fomento del empleo entre los segmentos de población con mayores porcentajes de paro, participamos de la convocatoria del programa autonómico LABORA Jove 2026, anteriormente denominado Empuju, dirigido a la población menor de 30 años”.

Un programa, ha informado, que está financiado con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal y promovido por la Generalitat Valenciana, a través del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, LABORA, y que cuenta con un importe global para toda la Comunitat Valenciana que asciende a 12.250.000 euros.

Gómez ha detallado que el número de beneficiarios de este programa “se concretará en función de la subvención finalmente recibida”. Asimismo, ha señalado que “la convocatoria de estas subvenciones prevé que los fondos concedidos sirvan para financiar los costes salariales y la cotización a la Seguridad Social de las personas contratadas”.

La responsable de Empleo y Desarrollo Local ha remarcado que, “nuevamente, vivimos momentos de incertidumbre económica a nivel nacional e internacional y por ello es importante impulsar acciones que favorezcan la contratación y la generación de empleo, que es la mejor política social que se puede desplegar, ofreciendo en este caso a nuestros jóvenes no sólo estabilidad durante los diez meses de duración del contrato sino también una gran oportunidad para incrementar su experiencia profesional de cara al futuro y mejorar su empleabilidad”.

Así, ha explicado que el proyecto presentado en la solicitud de la subvención prevé cubrir diez puestos de atención al cliente y otros diez de operarios de mantenimiento.

Por último, Mónica Gómez ha recordado que “el pasado año 2025 el Ayuntamiento de Benidorm no pudo optar a este programa, ya que el mismo fue destinado únicamente a la contratación de jóvenes por parte de mancomunidades y no de ayuntamientos, por lo que en este 2026 volvemos a optar y esperamos poder recibir la mayor cuantía posible para reforzar las acciones de fomento del empleo”.

La anterior edición del programa, denominado entonces Empuju, se saldó en 2024 con la contratación de cinco desempleados menores de 30 años durante diez meses tras recibir una subvención de LABORA de 66.923 euros, que se completó con una aportación municipal de 35.456 euros más. Todos ellos prestaron servicio en diferentes puestos de información y atención al ciudadano.