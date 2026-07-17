Benidorm será sede de la Generalitat para impartir formación en materia de prevención ambiental y patología dual

La ciudad de Benidorm albergará la sede oficial de la formación continua que ofrece la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, en materia de prevención ambiental y patología dual. Así lo han anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y el director general Bartolomé Pérez Gálvez, tras una reunión de trabajo para perfilar éste y otros asuntos y en la que también han participado la edil de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, y la técnico municipal de la Unidad de Prevención Comunitaria Conductas Adictivas (UPCCA). Pérez Gálvez ha señalado que la elección de Benidorm como sede es “un reconocimiento al trabajo” que la ciudad lleva desarrollando desde hace más de 30 años en este campo, siendo “pionero en asumir competencias como la puesta en marcha de la primera UCA en 1993”, lo que a su juicio ofrece “la seguridad de que es un socio de confianza y con muchísima experiencia en este campo”.

Esta alianza permitirá a Benidorm albergar congresos, cursos o eventos nacionales e internacionales sobre los dos modelos de prevención antes mencionados: la prevención ambiental y la patología dual, en la que coexiste un problema de salud mental y una adicción. El director general ha explicado que Benidorm es “referente en prevención ambiental”; dicho de otro modo, “en manejar situaciones de grandes eventos o en las que confluyen a la vez muchas personas, sin afectación” al medioambiente o, por extensión, a la salud de la población. La ciudad cuenta, además, con otros puntos fuertes en su trabajo de prevención y cuidado ambiental, como la buena calidad del aire, la gestión de residuos, la adaptación al cambio climático, la educación ambiental, la protección de espacios naturales o la evaluación de riesgos ambientales.

Bartolomé Pérez Gálvez ha señalado que, dentro de las acciones que desarrolla la Dirección General en el campo de la prevención ambiental, “habíamos recibido distintas peticiones por parte de entidades o gobiernos que habían puesto ya sus ojos en Benidorm y en cómo gestiona ciertas situaciones esta ciudad”.

Por lo que se refiere al ámbito de la patología dual, el responsable autonómico también ha dicho que Benidorm es “referente”, al tratarse de “un campo en el que viene trabajando desde hace más de 30 años –él mismo fue uno de los encargados de la primera Unidad de Conductas Adictivas impulsada por el Consistorio en los años 90 del siglo pasado–” y ha indicado que es uno de los ayuntamientos que, proporcionalmente, más competencias ha asumido para la prevención de las conductas adictivas y el apoyo a la salud mental de la población, especialmente entre los más jóvenes.

A falta de concretar el calendario de eventos, Bartolomé Pérez Gálvez ha avanzado que habrá formaciones tanto presenciales como online y que la previsión es comenzar con la actividad a partir del mes de noviembre.

Por su parte, el alcalde Toni Pérez ha trasladado el compromiso municipal por seguir impulsando acciones de prevención comunitaria “como venimos haciendo desde hace más de tres décadas”, tanto a través de la UPCCA como mediante planes, campañas de prevención y trabajo de campo. El primer edil ha recordado que el último plan aprobado, “el Plan Municipal de Prevención de Conductas Adictivas 2026-2029, se aprobó en pleno el pasado mes de febrero y es una guía para alcanzar y superar los retos a los que nos enfrentamos en relación a la problemática de las drogodependencias y otros trastornos adictivos en nuestro municipio” con el objetivo de “reducir o evitar el uso y abuso de drogas y otras conductas adictivas, así como promover hábitos de vida saludable entre la comunidad”.

Acción municipal

Igualmente, ha hecho memoria para referirse al lema de una de las campañas municipales en este campo que en su día fue pionero, “Si te pasas te lo pierdes”, y ha indicado que, desde entonces “son muchas las acciones que se han llevado a cabo”; algunas directas, como las de ‘Coneixement’, y otras “ofreciendo actividades y propuestas culturales, deportivas y de ocio, así como espacios físicos de ocio saludable y deporte, para suscitar el interés de la población más joven y para que interactúen y puedan desarrollarse”.

Entre ellos, ha puesto como ejemplos el Skyline Film Festival, el festival de danza Les Ones; el Benidorm Fest; el Mundial de CicloCross; las Game Party; pruebas de running como la Benidorm Half; campamentos de Verano; Espai Jove; zonas verdes para la práctica deportiva y de ocio saludable como los parques de El Moralet y la Séquia Mare; la construcción del albergue y zona de acampada José Antonio Añón Ramón; la implantación de zonas de calistenia en playas y en parques y jardines municipales; o, a medio plazo, el Benidorm Open Arena, cuyo eje denominado ‘Arena Joven’ contempla un centro joven, concebido como un espacio accesible y multicultural, integrador, inclusivo y dinámico para la formación, el ocio y la participación activa de la población juvenil, con aulas y espacios multifuncionales.