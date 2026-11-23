La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy el inicio de la licitación para la renovación de la tercera y última fase de la catenaria de Levante, un tramo que abarca desde la avenida Filipinas hasta el final de la avenida de Madrid y que completará todo el Paseo de Levante.

Según figura en el expediente, el valor estimado del contrato se sitúa en 2.378.176,59 euros y el plazo de ejecución se ha fijado en cinco meses. Además, con la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto, aparte de mejorar las condiciones de seguridad, fiabilidad y mantenimiento del alumbrado público y la catenaria, así como su imagen y estética, también se conseguirá incrementar sustancialmente su eficiencia energética. Así, según la estimación realizada por los técnicos, la modernización de este sistema permitirá una reducción de la potencia total instalada en el tramo objeto de actuación del 37,86%, por lo que, según ha señalado el alcalde Toni Pérez, “también contribuimos a reducir emisiones y a ser más sostenibles y más eficientes en la gestión”.

Para valorar las ofertas que se presenten se ha incluido un criterio matemático valorado con 60 puntos en el que los licitadores pueden hacer la baja que consideren más adecuada, según las circunstancias actuales de oferta y demanda. Por otro lado, con un máximo de 40 puntos se valorarán los criterios técnicos, de modo que los licitadores estudien y conozcan la realidad de la obra a ejecutar antes de efectuar su propuesta evitando así en lo posible que se realicen ofertas a ciegas con el único fin de adjudicarse la obra sin conocer previamente los pormenores de la misma.

Con la ejecución de este proyecto, el Consistorio benidormense completará la renovación de las instalaciones de alumbrado público y la catenaria del Paseo Marítimo de Levante, que se inició en el año 2022 ante la necesidad de poner al día una infraestructura con más de tres décadas de antigüedad, deteriorada por el paso del tiempo y con falta de adaptación a nuevas tecnologías más modernas y eficientes.

Como se recordará, la primera fase se ejecutó entre finales de 2022 y la primera mitad de 2023 en el tramo desde la plaza del Torrejó hasta la avenida de Europa. En ella, el Ayuntamiento invirtió 1.972.119,41 euros, financiados íntegramente con recursos municipales. Por lo que se refiere a la segunda fase, también ya finalizada, la misma abarcó el tramo entre la avenida de Europa y la calle Metge Miguel Martorell, con un presupuesto de 854.885,07 euros financiado con fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’.

Por último, Toni Pérez ha recordado nuevamente que, “como ya ha ocurrido con muchas otras infraestructuras, estamos hablando de una obra que le correspondería financiar y ejecutar al Estado, pero ante una nueva omisión de su responsabilidad, el Ayuntamiento de Benidorm va a asumirla y llevarla a cabo porque entendemos que es lo que Benidorm se merece”. El alcalde ha lamentado que “mientras que el Gobierno central hace y rehace obras en otros muchos municipios, con Benidorm continuamente miran hacia otro lado y tenemos muchos ejemplos”, entre los que ha citado “las dos primeras fases de la propia catenaria o los accesos al sector terciario, donde nos han obligado a realizar una rotonda en una carretera nacional”.