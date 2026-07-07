Benidorm repone ejemplares de palmeras dañadas en el Parque de Elche, Paseo de Colón y avenida Bilbao

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Benidorm está llevando a cabo en estas fechas labores de plantación y reposición de ejemplares de palmeras que estaban afectadas por diferentes motivos. Estas actuaciones se están llevando a cabo en zonas emblemáticas de la ciudad como el Parque de Elche, el Paseo de Colón o la avenida de Bilbao.

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha explicado que esta actuación se realiza para reponer “allá donde es necesario y en donde hay más afluencia de personas”. Las causas, ha precisado el edil, son variadas y pueden obedecer a “la presencia del picudo rojo en algunos ejemplares, episodios de vandalismo que hayan sufrido o palmeras que vemos que pueden resultar dañadas en caso de fuertes vientos”.

González de Zárate ha detallado que se han replantado dos ejemplares en el Parque de Elche, otra más en el Paseo de Colón y tres más en la avenida de Bilbao. “Al realizar un buen tratamiento en las palmeras durante todo el año, lo cierto es que no nos estamos encontrando con grandes problemas, pero también se trabaja con previsión por si se detecta algún ejemplar que creemos que puede caer por exceso de viento” ha dicho el concejal.

Los ejemplares que se están plantando, en cualquier caso, son de menor altura “con el objetivo de que duren más en el tiempo”. González de Zárate ha reiterado algunas “zonas clave” del municipio como Poniente, Levante, Parque de Elche, la avenida de Bilbao o las calles paralelas a las playas “aunque si hay que actuar fuera de estas zonas para replantar alguna palmera dañada, también se hace”. El concejal ha señalado por último que estas intervenciones se realizan en los meses de junio y julio “porque es la mejor época del año para hacerlo”.