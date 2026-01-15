Benidorm realiza una limpieza intensiva de las playas para prepararlas de cara a las primeras citas turísticas

La ciudad es una de las pocas del país que mantiene todo el año los servicios de limpieza o socorrismo en sus arenales, con miles de usuarios también en temporada baja y se aprovecha el momento de menor afluencia de personas a las playas para retirar todo el mobiliario, hamacas, sombrillas y demás de Levante, Poniente y Mal Pas, cribando así la superficie de las playas y volteando la arena, Escuchamos a Mónica Gómez, concejala de playas de Benidorm

El volteo de la arena ha dado comienzo esta pasada noche del miércoles y los operarios han empezado por la zona del Paseo de Tamarindos. Las labores se prolongarán por espacio de un mes aproximadamente, tiempo durante el cual se acometerán pequeñas reparaciones y mejoras con el fin de “mantener la excelente calidad de los servicios que ofrecen nuestras playas y que las hacen únicas”, ha manifestado la concejal.