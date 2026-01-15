Limieza playas

Benidorm realiza una limpieza intensiva de las playas para prepararlas de cara a las primeras citas turísticas

El volteo de la arena ha dado comienzo este pasado miércoles por la noche y también se ha retirado el mobiliario ubicado en las playas de Levante, Poniente y Mal Pas

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm realiza una limpieza intensiva de las playas para prepararlas de cara a las primeras citas turísticas
Benidorm realiza una limpieza intensiva de las playas para prepararlas de cara a las primeras citas turísticas | Onda Cero Marina Baixa

La ciudad es una de las pocas del país que mantiene todo el año los servicios de limpieza o socorrismo en sus arenales, con miles de usuarios también en temporada baja y se aprovecha el momento de menor afluencia de personas a las playas para retirar todo el mobiliario, hamacas, sombrillas y demás de Levante, Poniente y Mal Pas, cribando así la superficie de las playas y volteando la arena, Escuchamos a Mónica Gómez, concejala de playas de Benidorm

El volteo de la arena ha dado comienzo esta pasada noche del miércoles y los operarios han empezado por la zona del Paseo de Tamarindos. Las labores se prolongarán por espacio de un mes aproximadamente, tiempo durante el cual se acometerán pequeñas reparaciones y mejoras con el fin de “mantener la excelente calidad de los servicios que ofrecen nuestras playas y que las hacen únicas”, ha manifestado la concejal.

Limpieza playas Benidorm
Limpieza playas Benidorm | Onda Cero Marina Baixa
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer