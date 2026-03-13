La Cala de Villajoyosa estrena el nuevo parque Terral

escena urbana

El nuevo parque Terral de La Cala de Villajoyosa abre hoy sus puertas al público. La inauguración será a las cinco de la tarde y el acto, abierto a toda la ciudadanía, incluirá una exhibición de Pump Track en el circuito construido en esta nueva zona verde.

El espacio se ha transformado en un parque urbano con senderos, circuito de Pump Track, tirolina, pistas de petanca y aparatos de ejercicio biosaludables, tras la regeneración realizada por el Ayuntamiento con una inversión de más de 609.000 euros.

Además, la concejala ha subrayado que se trataba de una infraestructura muy demandada por los vecinos del barrio.

