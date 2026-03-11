L’Alfàs del Pi inicia las obras de mejora de accesibilidad y reurbanización de la plaza Mayor

La alcaldesa en funciones de l’Alfàs del Pi, Mayte García, y el concejal de Urbanismo, Toni Such, han realizado hoy la primera visita técnica a las obras de mejora de accesibilidad y reurbanización de la plaza Mayor, que comenzaron el pasado 2 de marzo. En el recorrido han estado acompañados por los redactores del proyecto, de MOMP Estudio de Arquitectura, que ejercen también la dirección de obra, y por representantes de la empresa adjudicataria de los trabajos, la mercantil Pavasal.

En estos primeros días se ha procedido a la demolición del pavimento, levantando el adoquín central y respetando los laterales para garantizar el paso de los residentes. Actualmente se están abriendo zanjas para la instalación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, saneamiento y red de agua potable en ambos lados de la calle. Esta primera fase permitirá canalizar bajo tierra la mayor parte del cableado público y dejar preparada la infraestructura necesaria para que, en un futuro, puedan soterrarse también las líneas eléctricas de las viviendas.

El proyecto ampliará el espacio de la plaza y creará una plataforma única con un tramo semipeatonal, eliminando escalones y barreras para mejorar la accesibilidad y el uso del espacio público por parte de vecinos y visitantes.