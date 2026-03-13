Sentencia

Benidorm lleva a pleno la propuesta para asumir la sentencia de Sierra Helada que contempla pagos en metálico y en terrenos

El gobierno local asegura que acepta la sentencia y que con esta propuesta elaborada por los servicios técnicos y jurídicos e intervención del consistorio se cumplen dos premisas básicas, que no se subirán los impuestos y no habrá recortes en los servicios municipales a los ciudadanos

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Y lo hace a través de una propuesta presentada esta mañana y que se llevará a pleno el 17 de marzo. El contenido de la propuesta elaborada por los servicios técnicos municipales, secretaría, intervención y tesorería la ha dado a conocer el alcalde y tras su aprobación plenaria se trasladará tanto a la propiedad como a la autoridad judicial. Escuchamos a Toni Pérez, alcalde de Benidorm

Entre las claves de esta propuesta elaborada por los técnicos municipales, está un primer pago inicial antes del 31 de diciembre de este año, 60 millones de euros,

El primer edil ha subrayado que parte de la indemnización como contempla esta propuesta se pagaría a cambio de suelo en otras zonas de la ciudad

Toni Pérez ha incidido en varias ocasiones que acatando esta sentencia y si se acepta la propuesta la intención del equipo de gobierno es también la de ir anticipando pagos sin subir impuestos ni disminuir servicios y que el objetivo final es que esta zona sea adquirida para el pueblo de Benidorm y posteriormente se proteja como ya ocurrió con El Moralet.

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