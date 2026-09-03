Benidorm programa en septiembre un taller para la búsqueda de empleo en el mundo digital

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benidorm ha programado para este mes de septiembre el taller ‘Búsqueda de empleo en el mundo digital’, una iniciativa que pretende facilitar a los participantes “herramientas y recursos digitales que les permitan mejorar su empleabilidad y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado laboral”, ha señalado la concejal de Empleo, Mónica Gómez.

El taller se desarrollará los días 10, 15 y 17 de este mes desde las 9.30 a las 13.30 en la Biblioteca Central de Benidorm, ubicada en la Plaza de SS MM Los Reyes de España, 3. “En esas tres jornadas los inscritos conocerán diferentes recursos para afrontar la búsqueda de empleo en el entorno digital” ha afirmado Gómez. Entre los contenidos previstos se encuentran la elaboración y mejora del curriculum digital, herramientas para la búsqueda de empleo, el uso de portales de empleo y redes sociales con fines profesionales y la importancia de trabajar la marca personal para mejorar el posicionamiento y las oportunidades laborales.

Mónica Gómez ha destacado la importancia de que “las personas demandantes de empleo conozcan y sepan utilizar las nuevas herramientas que ofrece el entorno digital, cada vez más presentes en los procesos de selección y contratación”. La concejal ha animado a los demandantes de empleo “a que participen de esta formación” que está cofinanciada por el Ayuntamiento de Benidorm y la Diputación Provincial de Alicante a través de una subvención del Departamento de Desarrollo Económico y Sectores Productivos.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través del correo electrónico agenciadesarrollo@benidorm.org o en el teléfono 96-6815511.