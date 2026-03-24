Benidorm presenta un proyecto pionero para calcular la huella hídrica territorial

El ayuntamiento, junto con la empresa concesionaria de la gestión del ciclo del agua, Veolia, y la empresa de certificación SGS, está desarrollando un proyecto pionero para calcular la huella hídrica territorial del municipio, un estudio que está permitiendo evaluar integralmente los distintos tipos de consumos y diferenciar, entre otros, el consumo directo, el aprovechamiento de la lluvia y la contaminación generada por cada tipo de actividad y sus impactos en el medio. Escuchamos al alcalde de Benidorm, Toni Pérez

La actuación se ejecuta atendiendo a la norma ISO 14046 y analiza la cantidad total que se utiliza para consumo humano, producir alimentos, regar zonas verdes o servicios como el turismo. la suma de las tres huellas, la azul, la verde y la gris que arrojaría el alcance de la huella hídrica territorial de Benidorm ascendería, según estos datos provisionales, a 30,6 hectómetros cúbicos al año, que se traducen en 405,5 metros cúbicos por habitante y año, una cifra que sitúa a la ciudad muy por debajo de la media española. Escuchamos a Vicente Mayor, ingeniero del ayuntamiento de Benidorm

El proyecto está financiado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Visión 360’ y sitúa nuevamente a la ciudad a la vanguardia en gestión del agua. El foro donde se ha dado a conocer este proyecto, denominado ‘Benidorm, una trayectoria de resiliencia hídrica’, ha finalizado con una mesa redonda donde Hosbec, BBVA y Fundación Aquae/Veolia han analizado, de la mano de iAmbiente, la realidad de los esfuerzos para atender a la huella hídrica y han felicitado a Benidorm por esta iniciativa de acometer la huella hídrica territorial y avanzar los datos.