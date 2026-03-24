Gestión del agua

Benidorm presenta un proyecto pionero para calcular la huella hídrica territorial

Uno de los objetivos es poder ajustar aún más el consumo de agua

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

El ayuntamiento, junto con la empresa concesionaria de la gestión del ciclo del agua, Veolia, y la empresa de certificación SGS, está desarrollando un proyecto pionero para calcular la huella hídrica territorial del municipio, un estudio que está permitiendo evaluar integralmente los distintos tipos de consumos y diferenciar, entre otros, el consumo directo, el aprovechamiento de la lluvia y la contaminación generada por cada tipo de actividad y sus impactos en el medio. Escuchamos al alcalde de Benidorm, Toni Pérez

La actuación se ejecuta atendiendo a la norma ISO 14046 y analiza la cantidad total que se utiliza para consumo humano, producir alimentos, regar zonas verdes o servicios como el turismo. la suma de las tres huellas, la azul, la verde y la gris que arrojaría el alcance de la huella hídrica territorial de Benidorm ascendería, según estos datos provisionales, a 30,6 hectómetros cúbicos al año, que se traducen en 405,5 metros cúbicos por habitante y año, una cifra que sitúa a la ciudad muy por debajo de la media española. Escuchamos a Vicente Mayor, ingeniero del ayuntamiento de Benidorm

El proyecto está financiado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Visión 360’ y sitúa nuevamente a la ciudad a la vanguardia en gestión del agua. El foro donde se ha dado a conocer este proyecto, denominado ‘Benidorm, una trayectoria de resiliencia hídrica’, ha finalizado con una mesa redonda donde Hosbec, BBVA y Fundación Aquae/Veolia han analizado, de la mano de iAmbiente, la realidad de los esfuerzos para atender a la huella hídrica y han felicitado a Benidorm por esta iniciativa de acometer la huella hídrica territorial y avanzar los datos.

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