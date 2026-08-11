Benidorm optará a una subvención de 250.000 euros para elaborar el Plan Municipal de Vivienda

Toni Pérez califica el proyecto de “completo, ambicioso y muy necesario” y afirma que sin él “no podemos diseñar políticas públicas que den solución a las necesidades reales”

El Ayuntamiento de Benidorm optará a la consecución de una subvención de 250.000 euros para ejecutar el Plan Municipal de Vivienda de Benidorm, según ha anunciado esta mañana el alcalde de la localidad, Toni Pérez. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la participación del consistorio en la próxima convocatoria de subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales lanzada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El proyecto propuesto por Benidorm está valorado en 250.000 euros y para su realización el Ayuntamiento solicita el 100% de la financiación. Así, según ha precisado el alcalde el documento contempla, entre otros aspectos, “la elaboración de un diagnóstico integral y territorializado de la situación residencial y la definición de una estrategia municipal de vivienda alineada con la Agenda Urbana de Benidorm”. En ese sentido, Pérez ha recordado que en febrero del pasado año al Ayuntamiento aprobó en pleno la Agenda Urbana, “un instrumento estratégico para orientar el desarrollo de la ciudad en los próximos años desde una perspectiva sostenible, inclusiva, resiliente e inteligente”. Ese instrumento recoge un proyecto de ciudad “centrado en el bienestar de vecinos, residentes y turistas” y parte de una “rigurosa reflexión sobre nuestro futuro inmediato, el horizonte 2030” ha apostillado.

El proyecto también prevé la elaboración de programas estructurales en materia de rehabilitación, accesibilidad, vivienda protegida, vivienda asequible, gestión de suelo y reducción de la vulnerabilidad energética. “Además, conlleva la puesta en marcha de un Observatorio Municipal de Vivienda como plataforma permanente de inteligencia territorial” ha señalado el primer edil, que también ha concretado que el Plan Municipal incluirá la definición de proyectos tractores financiables y operativos, el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana y gobernanza multinivel y la redacción de proyectos piloto de rehabilitación del parque municipal de vivienda social.

La obtención de la financiación solicitada por Benidorm permitirá acelerar la implantación de instrumentos esenciales para la planificación y gestión de la política municipal de vivienda. “Queremos ampliar el diagnóstico de la situación residencial de Benidorm, analizar permanentemente el impacto de la vivienda turística y de la segunda residencia, identificar las necesidades de vivienda asequible para los distintos colectivos de población y así programar mejor las actuaciones e inversiones coordinadas en materia de vivienda” ha avanzado el alcalde.

Toni Pérez ha calificado el proyecto de “completo, ambicioso y muy necesario” y ha afirmado que sin dicha herramienta el Ayuntamiento “no puede diseñar políticas públicas que den solución a las necesidades reales”. “Sin dicha herramienta cualquier medida que se proponga, venga de donde venga y la plantee quien la plantee, no dejará de ser un brindis al sol porque ni tendremos diagnóstico ni los mecanismos o medidas necesarias para poder llevarla a cabo” ha agregado.

Ese instrumento, según el alcalde, es necesario de cara al futuro “para poder acceder a programas de financiación autonómica, estatal y europea vinculados a vivienda, regeneración urbana y cohesión social”.

Y mientras tanto, el Ayuntamiento “sigue propiciando la construcción de vivienda pública” con la puesta a disposición del suelo necesario para que la Generalitat esté construyendo en la zona de Poniente, en un área en plena expansión, 117 viviendas en régimen de alquiler, casi la mitad de las cuales se destinarán a jóvenes y familias monoparentales. Al mismo tiempo, ha continuado el primer edil, “seguimos reclamando la cesión gratuita al consistorio de viviendas, suelos y solares de la SAREB, el SEPES y/o Casa 47 ubicados en nuestro término municipal con el objetivo de incrementar el parque municipal de vivienda”. “No entramos en la primera terna de municipios que hizo el Ministerio, pero esperamos hacerlo en las sucesivas” ha concluido Toni Pérez.