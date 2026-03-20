Benidorm mantiene una alta ocupación hotelera en marzo gracias al turismo británico e irlandés

Los datos de la primera quincena de marzo confirman la fortaleza de Benidorm como destino turístico internacional. Con un 77,9% de ocupación hotelera, la ciudad se sitúa prácticamente al nivel del mismo periodo de 2025 (77,2%), y se prevé que la segunda mitad del mes registre un 76,2% de reservas confirmadas.

El mercado británico consolida su liderazgo con más del 50% de cuota, alcanzando el 50,6%, mientras que el mercado nacional disminuye hasta el 30,5%. Además, los turistas procedentes de Irlanda han experimentado un crecimiento significativo, superando ya a Bélgica y Países Bajos en presencia, lo que refuerza el perfil internacional del destino.

Por categorías, los hoteles de 4 estrellas registran un 77,5% de ocupación, ligeramente por debajo de 2025, mientras que los de 3 estrellas destacan con un 82,4%, creciendo 4,6 puntos respecto al año anterior. Esta evolución refleja una demanda sólida y fidelizada, que garantiza la continuidad de la actividad turística de la ciudad.

En conjunto, Benidorm demuestra su capacidad de atraer turistas internacionales y mantener su posición como uno de los destinos más consolidados de la Comunitat Valenciana.