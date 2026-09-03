Benidorm lleva a las pasarelas de las playas una campaña de corresponsabilidad con mensajes sobre sostenibilidad y convivencia

El Ayuntamiento de Benidorm ha puesto recientemente en marcha una campaña de corresponsabilidad para implicar a residentes y turistas en aspectos ligados a la sostenibilidad y la convivencia. La concejal de Medio Ambiente y Playas, Mónica Gómez, ha explicado que “para amplificar al máximo el alcance e impacto de esta campaña la hemos llevado al lugar más concurrido y que más gente concentra en Benidorm: las playas”. También con ese mismo objetivo, la campaña se ha lanzado en dos lenguas, castellano e inglés, para llegar así al público internacional, que representa más de la mitad del turismo de Benidorm.

Así, el Ayuntamiento ha escogido las pasarelas de acceso a las playas como soporte para exhibir un total de cinco mensajes: Cuida lo que te rodea/Care for what surrounds you; Sin agua no hay paraíso/Without water there is no paradise; Baja el volumen, sube el respeto/Turn down the volumen, turn up the respect; Tus residuos no vuelven solos/Your waste does not come back on its own; Respira Benidorm, respira salud/Breath Benidorm, breath health.

Según los datos aportados por la concejal de Playas, durante las últimas semanas se han grabado un centenar de pasarelas, la mitad en inglés y la otra mitad en castellano.

Gómez ha indicado que “esta campaña está en sintonía con la impulsada a nivel nacional por Exceltur y secundada por el Ayuntamiento, ‘El Turismo Que Suma’, y especialmente con la estrategia de planificación y gestión de la ciudad y el destino que han convertido a Benidorm en finalista del Green Leaf 2028”.

La edil ha defendido la pertinencia de “impulsar acciones de corresponsabilidad para que todos, turistas y residentes, nos impliquemos en el cuidado y protección de los lugares que habitamos o visitamos a través de pequeños gestos que marcan la diferencia, porque contribuyen decisivamente a que estos espacios se mantengan en las mejores condiciones para el disfrute actual y futuro”.