Benidorm invierte más de 260.000 euros en la renovación de infraestructuras hidráulicas en la calle Vinaroz

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Ciclo del Agua, ha comenzado las obras de renovación de las infraestructuras hidráulicas en la calle Vinaroz, en la zona de Poniente. Estos trabajos, que dieron inicio hace un par de semanas, tienen un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 261.032,71 euros, financiado de forma íntegra por la concesionaria del Ciclo Integral del Agua, Veolia, con cargo al Fondo de Inversión.

Según ha explicado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, la renovación “alcanza a la red de alcantarillado y a la de agua potable, que tienen una antigüedad de más de cincuenta años”. La renovación comprende la sustitución de 115 metros de la red de agua potable mediante la colocación de una tubería de fundición dúctil de 100 milímetros de diámetro nominal, que sustituirá a las antiguas conducciones de fibrocemento y se mejorará tanto el mallado de la red como la instalación contra incendios.

En cuanto a la red de alcantarillado, la renovación afectará a 100 metros de colector con tubería de PVC de 315 milímetros de diámetro y a las acometidas domiciliarias, que reemplazarán a los antiguos colectores de hormigón que también superan los 50 años de antigüedad. Los trabajos, ha precisado González de Zárate, se completarán “con la mejora de la escena urbana”, y ello se hará mediante el extendido de 813 metros cuadrados de nuevo aglomerado asfáltico en la calzada, la renovación de casi 750 metros cuadrados de aceras con el pavimento circular del Paseo de Poniente, la instalación de canalizaciones de servicios municipales, la mejora de la accesibilidad y la instalación de nuevo mobiliario urbano.

El concejal ha recalcado que esta actuación “es muy importante” debido a la antigüedad de las infraestructuras existente, “que hacía necesario una intervención para evitar posibles averías en el futuro y que nos permite seguir modernizando unas infraestructuras que son básicas para el desarrollo de Benidorm”.