Benidorm instala alrededor de 120 papeleras en los parques y zonas verdes de la ciudad

El Ayuntamiento de Benidorm está completando la instalación de alrededor de 120 papeleras en buena parte de los parques y zonas verdes de la ciudad. Se trata de papeleras realizadas en madera e imitación de la madera con materiales reciclados y que mejoran su adaptación al entorno.

La colocación de las nuevas papeleras no se queda solo ahí, sino que se ha extendido a todos los ‘pipican’ de la ciudad “y otras zonas verdes que no llegan a ser parques como tales, como puede ser la avenida del Municipi o el tramo de la calle Emilio Romero entre Gerona y Lepanto” ha detallado González de Zárate.

Con respecto a los elementos instalados en el parque de El Moralet, el edil ha dicho que además de las 25 papeleras que ya han sido colocadas “añadiremos más de una treintena más por parte del Ayuntamiento que no están incluidas en las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Dicho Plan, que cuenta con financiación europea, abarca intervenciones en todo el parque, en especial el barranco de Xixo en donde se ha llevado a cabo una limpieza y adecuación. Igualmente se han adecentado los senderos y se han ejecutado labores de clareo y poda de ejemplares arbóreos y masa arbustiva para aumentar la protección frente a incendios no solo en el interior del parque sino de cara a las viviendas y urbanizaciones situadas en las zonas próximas al mismo.