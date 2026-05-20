Benidorm inicia la primera fase de restauración del ‘Monumento a los Muertos en el Mar’ de Juan de Ávalos

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado la primera fase de restauración del ‘Monumento a los Muertos en el Mar', firmado por el artista Juan de Ávalos y que desde 1965 preside la Plaça de la Senyoria. La concejal del Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, ha indicado que se trata de “una intervención de urgencia, a la que más adelante seguirán nuevas fases de intervención hasta completar la restauración íntegra del conjunto escultórico”, formado por dos estatuas de bronce y una gran cruz de mármol.

Pellicer ha detallado que “la intervención se va a centrar en la parte superior de las figuras para proteger la estructura interna de bronce evitando que la humedad penetre por las fisuras detectadas”. En concreto, los daños se localizan en la parte superior de las figuras -el hombro y mano une ambos cuerpos- y la intervención consistirá en el sellado de las grietas, actuación que “se va a prolongar durante tres días” y que “corre a cargo de dos especialistas en restauración y conservación de bienes culturales”.

Restauración del ‘Monumento a los Muertos en el Mar’ de Juan de Ávalos | Onda Cero Marina Baixa

Restauración del ‘Monumento a los Muertos en el Mar’ de Juan de Ávalos | Onda Cero Marina Baixa

Durante las labores de restauración, “las profesionales van a evaluar el estado de toda la composición escultórica para analizar los posibles daños que puedan darse debido a la antigüedad, la exposición al agua -al estar inserta en una fuente- y la proximidad al mar”. Todas estas circunstancias “hacen muy probable la presencia de corrosión en las figuras y la necesidad de una restauración integral o prácticamente integral que se abordará más adelante en base a la valoración y recomendaciones que nos trasladen ambas restauradoras, asegurando de este modo la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y cultural".

El ‘Monumento a los Muertos en el Mar’ preside la Plaça de la Senyoria desde la inauguración de este espacio público en mayo de 1965, en un acto que contó la presencia del entonces ministro de Marina y que reunió, además, a autoridades civiles y militares, vecinos y ocho buques militares con bandera de España, Italia, Francia y Marruecos.

La composición escultórica está formada por una cruz de granito de grandes dimensiones en forma de ancla sobre una proa de la que emergen dos figuras en bronce: un hombre sosteniendo sobre su hombro el cuerpo del compañero fallecido. La composición de Juan de Ávalos está enclavada en una fuente y su construcción fue aprobada en pleno a finales de 1961 para que sirviera de “homenaje y recuerdo a todos los hijos de Benidorm que perecieron en las faenas del mar”.