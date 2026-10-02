Benidorm impulsa el cambio de uso de una parcela de El Murtal para construir la nueva desalinizadora

Avanzan los trámites, en este caso urbanísticos, para la futura desalinizadora de Benidorm. Según ha explicado el alcalde, Toni Pérez, el Ayuntamiento ha remitido al Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante de la Conselleria de Territorio una propuesta de modificación puntual del Plan Parcial PAU 1-El Murtal con el objetivo de cambiar el uso de más de 5.000 metros cuadrados de una parcela dotacional para que se pueda implantar en ella la desalinizadora.

La propuesta de modificación, de la que se dio cuenta a la Comisión de Evaluación Ambiental Municipal antes de su remisión al Servicio Territorial, plantea que 5.000 metros cuadrados de la parcela que se cederá al Consorcio de Aguas de la Marina Baixa -en base al convenio firmado entre ambos organismos- se reconviertan de aparcamiento a equipamiento para que pueda así albergar la desalinizadora, manteniendo el resto su uso como parking.

Tal y como ha recordado el alcalde, la desalinizadora será ejecutada por el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, contará con un presupuesto aproximado de unos 25 millones de euros y tendrá financiación autonómica, provincial y del propio organismo de aguas. Se calcula que una vez operativa genere unos aportes de seis hectómetros cúbicos para el abastecimiento, con una capacidad de desalación superior a los 3.000 metros cúbicos al día.

Sobre el cambio propuesto para la parcela, el alcalde ha precisado que “no afectará en ningún caso a la dotación de parking recogida en el Plan Parcial puesto que los metros cuadrados restantes mantiene su calificación original y en ellos se proyecta la construcción de un edificio de aparcamientos que albergará el número de plazas que iban a generarse en superficie”.

La elección de esta parcela para ubicar la desalinizadora no es casual, sino que “responde a criterios de eficiencia y eficacia económica y ambiental, ya que se ubica en la parcela contigua al depósito de agua de El Murtal y muy próxima a la red de agua salada que se construyó en su día y que discurre por el subsuelo de la avenida Juan Pablo II”. Esa red tenía como destino el entorno de Terra Mítica, donde se proyectó una desalinizadora que no llegó a construirse.

Toni Pérez ha señalado que “tal y como indican los informes técnicos municipales, el interés general de este trámite es incuestionable, ya que la desalinizadora vendrá a resolver las necesidades hídricas de Benidorm y la comarca en épocas de sequía, permitiendo así a la Marina Baixa ganar autonomía y no tener que depender exclusivamente de aportes externos en momentos de emergencia hídrica”.

“La desalinizadora es una infraestructura absolutamente prioritaria para nuestra ciudad y nuestra comarca y así lo hemos entendido siempre los Ayuntamientos de la Marina Baixa, el Consorcio de Aguas y la Diputación Provincial de Alicante. Falta que también lo entienda así el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfica al que hemos pedido que se incluya una nueva desalinizadora en el Plan Hidrológico de Cuenca de la demarcación hidrográfica del Júcar 2028-2033, todavía por concretar”, ha concluido.