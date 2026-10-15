El Benidorm Fest 2027 ya conoce a los finalistas de su sexta edición

El Benidorm Fest 2027 ya tiene su cartel definitivo tras darse a conocer anoche el nombre de los 18 artistas que competirán por alzarse con la Sirenita de Oro. Un acto que tuvo lugar en Prado del Rey (Madrid) con la presencia de todos los cantantes y grupos seleccionados. Entre los finalistas de esta sexta edición figuran nombres conocidos como Vicco, que participó en la segunda edición, Isabel Aaiún o el dúo Ladilla Rusa.

El certamen benidormense se celebrará del 23 al 30 de enero próximos. Así, la primera semifinal tendrá lugar el martes 26 y la segunda el jueves 28, mientras que el sábado 30 se celebrará la final con los clasificados en las dos primeras citas. En las ediciones anteriores del evento, los ganadores han sido Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa, Melody y el dúo Tony Grox y Lucycalys.

Para esta edición se han presentado más de un millar de solicitudes, de las que han sido elegidos los siguientes artistas: Alba Morena, que ya ha compuesto para Ana Torroja o Luz Casal; Andres Koi, exintegrante de la banda Dvicio; Bombai, un trío que hace pop rock y que ha colaborado con Bebe; Chema Rivas, un autor que suma colaboraciones con Juan Magán o Antonio José; Dani Dicostas, con un estilo indie-pop y tres discos a sus espaldas; el autodidacta Fran Tuduri; Gale, que ha colaborado con cantantes de la talla de Shakira, Christina Aguilera, Juanes o Aitana; Isabel Aaiún, cuyo tema ‘La potra salvaje’ fue el himno oficioso de la selección española en 2024; Ladilla Rusa y su música pop llena de sátira social; Merche, autora del éxito ‘Abre tu mente’; la mezcla de estilos pop, house, tecno-pop y punk de pipiolas; el dúo formado por Pablo Nández y Sebastián Llosa; Rossa, participante de Factor X; Sara Abad, participante de OT 2023 y La Voz Kids; Sev’s, con sus sonidos urbanos, electrónicos y pop melódico; Tami Tanako, conocida por sus coreografías de K-pop; y el regreso de Vicco, autora del éxito ‘Nochentera y participante en la segunda cita del Benidorm Fest.

Las entradas para asistir como público comenzarán su comercialización el próximo mes de noviembre.