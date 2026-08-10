Benidorm entrega el miércoles la ‘Distinción Europa’ al investigador Juan Carlos Izpisúa

El Ayuntamiento de Benidorm entregará este próximo miércoles 12 de agosto la ‘Distinción Europa’ al investigador Juan Carlos Izpisúa Belmonte, un reconocimiento que se entrega tras el acuerdo que se adoptó por unanimidad de la Junta de Portavoces el pasado mes de abril que hizo suya una propuesta del alcalde, Toni Pérez. Esa propuesta sitúa a Izpisúa como un “referente mundial en biología regenerativa y medicina avanzada”. La ‘Distinción Europa’ es un reconocimiento que concede el Ayuntamiento a personas, instituciones u organismos destacados por su contribución a la cohesión del continente.

El acto tendrá lugar el miércoles a las 11.00 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el transcurso del mismo el homenajeado ofrecerá una pequeña conferencia sobre envejecimiento y rejuvenecimiento, una materia a la que se lleva dedicando desde hace muchos años. En su exposición, el científico hablará, entre otros aspectos, de la diferencia entre vivir más y vivir esos años con salud y de lo que la ciencia está empezando a descubrir sobre ello.

Juan Carlos Izpisúa nació en Hellín en 1960, pero recaló en Benidorm muy joven buscando una oportunidad laboral. Trabajó en los más diversos servicios de hostelería y se integró en la ciudad hasta el punto de defender los colores del Benidorm Club Deportivo a finales de los años 70 hasta que marchó a Valencia, en cuya universidad “se licenció en Farmacia, con honores de Premio Extraordinario, en 1985, iniciando a partir de ahí una brillante carrera científica”, según se expone en la moción aprobada.

Posteriormente se doctoró en Bioquímica y Farmacología en las universidades de Valencia y Bolonia (Italia) para, acto seguido, ser becario postdoctoral en las universidades de Marburg (Alemania) y UCLA en California (Estados Unidos), así como en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular en Heidelberg (Alemania). Izpisúa ha sido profesor -catedrático de Biología del Desarrollo- en la UCAM Murcia y en la Universidad de California en San Diego, así como profesor visitante en el University College de Londres y en la Universidad de Oxford.

Durante tres décadas, Juan Carlos Izpisúa se incorporó como profesor al Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Jolla, California, alcanzando el rango de catedrático en el Laboratorio de Expresión Genética de dicha institución y ocupando la Cátedra Roger Guillemin. Compaginó esta etapa, entre 2005 y 2013, con la dirección del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona y desarrolló investigaciones con ambas instituciones en ámbitos de colaboración con universidades de Europa, América y Asia.

En la actualidad dirige la División San Diego del Instituto de Ciencias Altos Labs centrado en el campo de la medicina regenerativa. Su equipo de investigación trabaja en la regeneración celular, el rejuvenecimiento de órganos y el aumento de la vida saludable. Su obra es crucial para entender los fundamentales principios genéticos y celulares que regulan el desarrollo de los vertebrados y la regeneración de tejidos y órganos. Es autor de más 500 artículos científicos y trabajos de investigación en estos campos, con más de un centenar de ellos publicados en Cell, Nature y Science, acumulando más de 26.000 citas en publicaciones.

La moción respaldada por la Junta de Portavoces recoge también que Juan Carlos Izpisúa “no olvida ni su tierra ni sus orígenes y son habituales las estancias familiares, en nuestro país; en su Hellín natal y en Benidorm”, ciudad a la que también está muy ligada y arraigada familiarmente su mujer, Concepción Rodríguez Esteban, también investigadora.